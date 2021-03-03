ARDAN ZENTÜRK, Gastronomi Turizmi Derneği MEDYA KOORDİNATÖRÜ oldu

Türkiye’nin dünyadaki tanıtımında “Anadolu ve Osmanlı Mutfağının” önemine inanan ve bu yönde çalışmalarını her geçen gün artıran Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) medyanın seçkin ve kıdemli bir isminin kadrosunda yer almasının haklı gururunu yaşıyor.

Ardan ZENTÜRK, artık, GTD Medya Koordinatörü olarak derneğimizin ulusal ve küresel düzeyde yürüttüğü çalışmalarının daha geniş kesimler tarafından duyulması, bu çalışmaların özellikle Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması için bizimle birlikte görev başında olacak.

1955 yılında doğan ve gazeteciliğe 1977’de HÜRRİYET Tashih Servisi’de başlayan Ardan ZENTÜRK, yazılı basında Tercüman, Güneş, Sabah, Günaydın gazetelerinde dış haberler editörlüğü, yazıişleri müdürlüğü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. 1993 yılında televizyon sektörüne geçen Ardan Zentürk, STAR, Kanal D, Kanal 6 ve 24 TV’de Ankara temsilcisi, genel yayın yönetmeni, yapımcı/sunucu görevlerinde bulundu. NOKTA ve M5 Strateji dergilerinin genel yayın yönetmenlikleri üstlendi, TRT için belgeseller gerçekleştirdi.

Gastronomi Turizmi Derneği’nin çalışmalarını yakından izlediğini belirten Ardan Zentürk, kararını, “Milletlerin mutfak kültürünün her geçen gün öne çıktığı, önem kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. Mutfak, aynı zamanda toplumların birbirini tanıması için insanlığın ortak kültürünün de en önemli kavramı haline geldi. BARIŞ KÜLTÜRÜ’nün belki de ana zemini, bir masada diller ve inançlar farklı olsa da yenilen yemektir. Türkiye’nin bu alanda büyük bir gücü var, mutfağımızı artık turizm sektörümüzün en önemli unsurlarından biri yapmamız gerekiyor. Bugünden yapacağımız planlamalar, salgın sonrasının dünyasına en büyük yatırımımız olacaktır. Yeniden yapılanan dünyada hepimizin, Türkiye için yapacakları olmalı, ben de buradan kolları sıvıyorum işte…” sözleriyle açıkladı.

Gastronomi Turizmi Derneği ve GTD Basın Konseyi üyeleri olarak Ardan ZENTÜRK’e “aramıza hoşgeldiniz” diyoruz.