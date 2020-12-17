Arçelik, Hitachi'nin yüzde 60'ını satın aldı

Arçelik, Japon Hitachi GLS'nin yüzde 60'ını 300 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Satın almanın 1 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

KAP bildiriminde, anlaşmanın Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içerdiği açıklandı.

Söz konusu şirketlerde ağırlıklı olarak elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya satışı yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Marka Lisans Sözleşmesine göre, Şirket, "Hitachi" markasını Japonya hariç dünya çapında kullanma hakkı için Hitachi GLS'ye lisans ödemesi yapacak olup; en az 15 yıl boyunca geçerli olmak üzere, 10'ar yıllık dönemlerde yapılacak müzakerelerde tarafların koşullarda anlaşmasına bağlı olarak 40 yıla kadar marka kullanma hakkına sahip olabilecektir" ifadesi de yer aldı.

Arçelik'in açıklamasında, mart ayında biten mali yılda 3 bin 800 personele sahip Hitachi GLS'nin 1 milyar dolar ciro yaptığı ve 70 milyon dolar FAVÖK elde ettiği kaydedildi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik’in bu yatırımını, Koç Topluluğu’nun küresel büyüme yolculuğundaki stratejik bir hamle olarak gördüklerine dikkat çekti.

2009 yılında Alman Grundig markasını tamamen satın alan Arçelik'in bünyesinde 12 marka bulunuyor. İngiltere'den Flavel ve Leisure, Avusturya'dan Elektrabregenz, Güney Afrika'dan Defy, Romanya'da Arctic ve Pakistan'dan Dawlance gibi köklü uluslararası markalara sahip olan Arçelik, toplam satışlarda Avrupa'nın en büyük dördüncü beyaz eşya şirketi konumunda. Romanya, Güney Afrika ve Pakistan'da ise pazar lideri.

Geçen yılı yüksek bir ciro artışı ile tamamlayan Arçelik, konsolide cirosunu yüzde 19 artışla 32 milyar TL’ye taşırken satış gelirlerinin yüzde 68’ini yurt dışı pazarlardan sağlamış ve 953 milyon TL net kâr elde etmişti. FAVÖK marjı ise yüzde 10.5 oldu. Türkiye pazarının ve Singer Bangladeş satın almasının katkısı ciromuzun yükselmesindeki ana etkenlerdi.

Koç Topluluğu iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 64 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirten Çakıroğlu şöyle devam etti: “Hızlı büyüyen Asya Pasifik bölgesi son yıllarda yeni yatırımlar için önemli bir merkeze dönüştü. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede; Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliği Arçelik’in global büyüme yolculuğunu hızlandıracak.” ifadelerini kullandı

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Arçelik, küresel büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu önemli iş birliği ile Arçelik Asya Pasifik bölgesinde büyüme stratejisini güçlendiren ve rekabetçiliğini artıran bir adım attı." şeklinde konuştu.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise açıklamasında “Asya-Pasifik’teki dayanıklı tüketim pazarı, artan orta sınıf nüfusu ve hane halkı gelirleri, gelişen perakende kanalları ve yaşam tarzları nedeniyle güçlü bir büyüme potansiyeline sahip ve sektörümüzde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin de itici gücü olacak. Gerçekleştirdiğimiz bu tarihi girişim, Beko Yolu stratejimizin ve dünyanın en iyi ev teknolojileri şirketlerinden biri olma yolculuğumuzun kilometre taşı olacak. Bu ortaklıkla aynı zamanda küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi, Hitachi GLS’nin köklü marka gücü ile birleştiriyoruz. Yeni şirketimizin Asya-Pasifik bölgesinin lideri olacağına ve önümüzdeki dönemde ürün teknolojilerinde güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum.” dedi.

Hitachi'den Kıdemli Başkan Yardımcısı Keiji Kojima, Arçelik ortaklığında kurulacak yeni şirketle global satış ağının genişletilerek Hitachi markalı dayanıklı ev aletlerini daha geniş bir coğrafyada pazara sunulacağını vurguladı.

34 ülkede satış ve pazarlama ofisleri ve 8 ülkede 22 üretim tesisiyle Arçelik, 150’ye yakın ülkede ürün ve hizmet sunarken 32 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

(KAYNAK: Haberturk)