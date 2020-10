ARAS BULUT İYNEMLİ, VODAFONE’UN YENİ REKLAM YÜZÜ OLDU

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, marka iletişimi çalışmalarında yeni bir döneme giriyor. Sunduğu teknolojilerle her gün yaklaşık 25 milyon insanın hayatına dokunan Vodafone, önümüzdeki dönemde tüm reklamlarında teknoloji-insan birlikteliğiyle yazılmış hikâyelere yer verecek. Sevilen sanatçı Aras Bulut İynemli’nin Vodafone müşterilerinin deneyimlerinden yola çıkan hikâyeler anlatacağı reklamlarda, teknolojiyi değerli kılan unsurun insan olduğu mesajı verilecek. Vodafone’un yeni reklam yüzü Aras Bulut İynemli, televizyon reklamlarının yanı sıra radyo, açıkhava, özel dijital projeler, mağaza içi görünürlük gibi tüm iletişim mecralarında yer alacak.

Vodafone’un yeni marka vaadinin tanıtıldığı online toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, amaç odaklı bir şirket olma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. İnsan odaklı bir marka olmak, en temel amacımız, diyebilirim. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda, doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu noktada en büyük hassasiyetimiz, sunduğumuz çözümlerin günlük hayatta kullanılabilir ve işe yarayan teknolojiler içermesi. Teknolojimizle her gün yaklaşık 25 milyon insanın hayatına dokunuyoruz. İnsan-teknoloji birlikteliğiyle yazılmış milyonlarca hikâyede pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni iletişim rotamızda, teknoloji ve insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan hikayelere ‘Senin teknolojin, senin hikâyen’ mesajıyla yer vereceğiz. Reklam yüzümüz, sevilen sanatçımız Aras Bulut İynemli olacak. Yeni dönem reklamlarımız için kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk. Müşterilerimize ‘teknolojimizi değerli kılan aslında sizlersiniz’ diyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ilhamını müşteriden, gücünü inovasyondan alan ürün ve servisler sunarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

Aras Bulut İynemli ise şöyle konuştu:

“Oyuncular olarak, hikâyelere hizmet ediyoruz; işimiz, hikâye anlatmak. Hikâyelerin inanılmaz bir gücü olduğuna inanıyorum. Bu işbirliğinin benim için bir diğer güzel yanı da teknoloji vurgusu. Kendi adıma, günlük hayatımda işimi kolaylaştıracağına inandığım her teknolojiyi kullanıyorum. Vodafone’un reklamlarında aslında hepimizin her gün yaşadığı, başrolünde teknoloji ve insanın olduğu hikâyeler anlatacağım. Bu güzel işbirliği için çok mutluyum. Heyecanlı ve keyifli bir sürecin bizi beklediğine inanıyorum.”

16,5 milyon dijital müşteri, 700 milyon dijital etkileşim

Online toplantıda Vodafone ürün ve servislerine ilişkin bazı veriler de paylaşıldı. Buna göre, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,5 milyona ulaşırken, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi 700 milyon oldu. Vodafone müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılayabildiği Vodafone Yanımda uygulamasının kullanıcı sayısı 13 milyona yükselirken, Vodafone’un e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nın kullanıcı sayısı 9 milyonu aştı. Vodafone TV uygulaması 3 milyon kez indirilirken, kullanıcı sayısı 1 milyona ulaştı. Vodafone TV üzerinden EBA TV'yi takip eden kullanıcı sayısı ise 300 bini aştı. Diğer yandan, Vodafone Evde İnternet kullanıcı sayısı 1,1 milyon oldu.

TOBi’den 4 milyonu aşkın sohbet

Vodafone’un diğer dijital servislerinde de benzer artışlar gözlemlendi. Vodafone’un dijital kişisel asistanı TOBi, aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. İnternetinden yemeyen popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamalarının bir araya getirildiği Vodafone Pass paketlerinden yararlanan toplam kullanıcı sayısı 3,7 milyon oldu. Bağlantılı bir araba güvenlik cihazı, evcil hayvan takip cihazı, çanta takip cihazı ve akıllı çocuk saatinden oluşan V-Yaşam ürünlerinden yararlanan kullanıcıların sayısı 50 bine yaklaşırken, Vodafone’un yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay’i 2 ayda 50 bin kullanıcı indirdi.

1 yıllık sözleşme imzalandı

Vodafone, yeni dönem reklamları için Aras Bulut İynemli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Reklamlarda teknoloji ve insanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hikâyeler anlatılacak. İynemli’nin rol aldığı ilk Vodafone reklam filmi 27 Ekim itibarıyla yayınlanmaya başlayacak.