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Ant Yapı, yurt dışındaki başarılarıyla yine gururlandırdı

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi’nde Türkiye’yi temsil eden ilk 10 şirket arasında 6. sırada yer alan Ant Yapı, bir kez daha gururlandırdı. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen "2019 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde yurtdışındaki başarıları nedeniyle ödül aldı.

Ant Yapı, yurt dışındaki başarılarıyla yine gururlandırdı

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi’nde Türkiye’yi temsil eden ilk 10 şirket arasında 6. sırada yer alan Ant Yapı, bir kez daha gururlandırdı. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen "2019 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde yurtdışındaki başarıları nedeniyle ödül aldı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:29
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Ant Yapı, yurt dışındaki başarılarıyla yine gururlandırdı

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin, (Engineering News Record) her yıl firmaların, ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde edilen gelirleri esas alarak hazırladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde yer alan Ant Yapı;  Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 25 Aralık 2019 tarihinde düzenlediği "2019 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene, Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay katıldı. Ant Yapı’nın 2016 - 2018 yılları arasındaki performansları sayesinde kazandığı ödülü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından takdim edildi.  

Yurtdışı ziyareti nedeniyle bu yılki törene katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül alan şirketleri gönderdiği tebrik mesajı ile kutladı.

Global müteahhitlik sektöründe en büyüklerin yer aldığı ENR’nin listesinde Türkiye, 2018 yılında uluslararası müteahhitlik pazarındaki performansını devam ettirerek önceki yılda el ettiği başarıyı korudu ve yine ikinci sırada yer aldı. Türkiye’den toplam 44 şirketin yer aldığı listede, Ant Yapı 6. sırada bulunuyor.  

Yurtdışında 30 Yılı Aşkın Birikim

Bugün müteahhitlik, proje ve gayrimenkul geliştirme olmak üzere inşaat sektöründe özellikle üst yapıda uzmanlığını derinleştiren Ant Yapı; birçok ülkede konut, otel, ofis, alışveriş, kültür veya spor merkezi, havalimanı gibi çok çeşitli fonksiyonlarda yapılar üretiyor. Dünyanın en büyük 100 inşaat firmasından biri olan Ant Yapı’nın yurt dışında 100’ü aşkın tamamlanmış projede imzası bulunuyor. Ant Yapı şu anda Rusya, İngiltere ve Amerika’da olmak üzere 3 ülkede, eş zamanlı olarak 30 u aşkın proje inşa ediyor.

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