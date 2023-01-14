Anpa Gross, 5. Şubesini Neomarin AVM’de Hizmete Açtı

ANPA GROSS Marketler Zinciri, 5. şubesini açmanın heyecan ve gururunu yaşıyor. 1989 yılında ticari hayatına başlayan ANPA GROSS Marketler Zinciri, yeni şubesini İstanbul Anadolu Yakası’nda Neomarin AVM’de hizmete açarak, toplam şube sayısını 5’e ulaştırdı. ANPA GROSS Marka ve Yatırım Direktörü & Danışmanı Fatma Bozdağ, açılışta yaptığı konuşmada, 30 yıllık toptancılık tecrübesine sahip olduklarını, son 5 yıldır pazar payının da perakendeye yönelmesiyle birlikte, toptan fiyatına perakende konseptiyle hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. ANPA GROSS’un şube sayısının Neomarin AVM’deki şube ile birlikte 5’e, istihdam sayısının ise bin 500’e ulaştığı bilgisini veren Fatma Bozdağ, “Türkiye’nin metrekare verimliliği açısından en verimli ve iyi mağazalarına sahibiz. Perakende sektöründe yeni oyuncu olmamıza rağmen, elde ettiğimiz veriler Marmara Bölgesi’nde hatırı sayılır pazar payına sahip olduğumuzu gösteriyor. Tamamen minimum maliyetlerle tüketiciyi buluşturmak hedefindeyiz. Burada şirketimizin gereksiz maliyetler yerine hedefi, tüketicilerin minimum maliyette ürünlerle buluşturmak” dedi.

ANPA GROSS Marka ve Yatırım Direktörü & Danışmanı Fatma Bozdağ

“HEDEFİMİZ, TÜRKİYE’DE 30 MAĞAZAYA ULAŞMAK”

ANPA GROSS Marka ve Yatırım Direktörü & Danışmanı Fatma Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti: “Bizi farklı kılan yanımız, piyasa şartlarında tüketicilerin yaptığı sepet alışverişlerin aynı ürünlerde minimum yüzde 25, aktivite kampanya dönemlerinde ise yüzde 40 indirime sahip olması. Bu da bizi tüketicilerin gözünde farkı kılıyor. ANPA GROSS olarak hedefimiz, başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye’de ulaşılabilir 30 mağaza açmak” diye konuştu.

ANPA GROSS BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Perakende sektörüne Beylikdüzü’nde 5 bin metrekarelik kapalı alana sahip mağazasıyla adım atan ANPA GROSS, 2. şubesini 14 bin m2’lik Bağcılar/212 AVM içerisinde açtı. 2020 Temmuz ayında hizmete açtığı Mega AVM mağazasıyla 15 bin m2 kapalı alanı ile bölgenin en geniş hacimli perakende mağazaları arasında yer alan ANPA GROSS, müşterilerinden gelen Anadolu Yakası’nda şube talebini Şubat 2021'de 15 bin m2’lik ANPA GROSS Kartal şubesini de açarak karşıladı. ANPA GROSS bugün toplam 60 bin m2’lik alışveriş alanı ile toptan fiyatına perakende satış fırsatlarını, Neomarin AVM’de açtığı 5. şubesiyle devam ettiriyor.

KALİTELİ ÜRÜNLER HESAPLI FİYATA

40 bin ürün çeşidine sahip dev market zinciri, 360 gün indirim ve kampanyalarına devam ediyor. Grup, tüm marketlerinde olduğu gibi yeni mağazasında da toptan fiyatın altında perakende gıda malzemesini tüketicilerle bir araya getiriyor. Metrekare verimliliği olarak Türkiye’de 1 numara olan ANPA GROSS, kaliteli ürünleri hesaplı satış politikasıyla Türkiye’de zirvede yer alıyor. Faaliyet gösterdiği perakende alışveriş sektöründe, takip edilen ve aranılan, sürekli gelişmeyi ilke edinen ve yenilikleri takip eden bir firma olan ANPA GROSS, ülkemizin ve sektörün gelişimine katma değer kazandırıp, müşterilerinin bölgesindeki ilk tercihi olabilmeyi ve kaliteyi sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Zincir marketler arasında yıl boyunca yaptığı indirim kampanyaları ve kaliteli ürünleri hesaplı satış politikasıyla Türkiye’de enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında yer alan ANPA GROSS Marketler Zinciri, 1 yıl boyunca devam edecek indirim kampanyaları ve toptan fiyatına perakende satışlar ile halkın yanında olmaya devam edecek.