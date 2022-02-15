ANKUTSAN’DAN DEV DİJİTALLEŞME HAMLESİ

2002 yılından beri yaptığı sürekli yatırımlarla 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye hizmet sunan, oluklu mukavva kutu sektörünün lider şirketi Ankutsan, dijitalleşme yolunda dev bir adım attı.

Ankutsan; SAP S4 / HANA ERP dijital dönüşüm projesiyle SAP altyapısını, tüm üretim süreçleri ve tüm departman işleyişlerini kapsayacak şekilde kurgulayan sektördeki ilk şirket oldu. Ham madde girişinden ürünün müşteriye teslimatı ve sonrasına kadar bütün süreçlerde optimum verimlilik sağlandı. SAP Makine Entegre Otomasyon Sistemleri ile 6 fabrikasında 70’e yakın üretim parkurunun durumunu anlık olarak görebilme imkanına kavuşan ANKUTSAN, dijitalleşmenin gücüyle, geleceğe emin adımlarla ilerliyor…

6 farklı programın entegre olarak tek bir sistem üzerine aktarıldığı projeyle, kavramsal geliştirme süreçleri 6 fabrika özelinde tamamlandı ve yılbaşında SAP TM, SPMII ve MES Software canlıya geçişleri sağlandı. SAP Core ve Cloud modülleri ile S4/Hana mimarisinden kurgulanan bulut çözümleri geliştirildi. Toplamda 17 Modül geçişi sağlanarak faz1 için ilk adım atıldı. Projenin ikinci fazında yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu (RPA) süreçleri bir arada kullanılacak. Nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT ) kullanımını kapsayacak ikinci faz sürecinde, tüm araçlar birbirleri ile yapay zeka üzerinden iletişimde olacak.

Ankutsan CEO’su Deniz Erdoğan yaptığı açıklamada “Kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmayı önemsiyoruz. Yarınlara umutla bakabilmek için sürdürülebilir kaynaklar yaratmak zorundayız. Çevremizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak bizim için çok değerli. Bunun için de tüm üretim ve dağıtım süreçlerinde sürdürülebilir sistemler kullanmak gerekiyor. Dijital dönüşümü yakalamak bu amaca ulaşmak için olmazsa olmaz. Buradan yola çıkarak, her zaman olduğu gibi sektörümüzde yine bir ilke imza attık ve SAP altyapısıyla verimliliğimizi optimize ettik. Tam 17 modülde geçiş sağlayarak dev bir adım attık. Açıkça söyleyebilirim ki, 17 modülde dijitalleşen sektörde bizden başka bir aktör yok. Projemizin ikinci aşamasında yapay zeka tabanlı nesnelerin internetine (IoT) geçeceğiz. Tüm sistemlerimizde yapay zeka üzerinden robotik süreç otomasyonu (RAP) sağlanacak. Dijital dönüşüm hamlemizin örnek olmasını umuyor, projemizle arttırılan verimlilik ve performansın hem kaynakların sürdürülebilirliğine hem de ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefliyoruz.” dedi.