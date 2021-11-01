ANKUTSAN AKDENİZ’İN İHRACAT ŞAMPİYONU

Kurulduğu 2002 yılından beri değişen sektör gereksinimlerine en uygun ürün gamını sunan ANKUTSAN, “Dünyayı kutuluyoruz” söylemiyle, 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye nitelikli oluklu mukavva kutu ürünleri sunuyor.

Antalya, Burdur ve Isparta ilerinde; yaş meyve sebzeden tekstile, toprak ürünlerinden kimya ve madenciliğe kadar toplam 25 sektörden ihracatçıları bir araya getiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB); “İhracatın Yıldızları” ödüllerini açıkladı. ANKUTSAN gerçekleştirdiği ihracatla ödüle layık görüldü.

İhracatın Yıldızı ANKUTSAN

Oluklu mukavva kutu sektörünün ihracatta lider markası ANKUTSAN, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği “İhracatın Yıldızları” ödülünü kazandı. Ödülü Ankutsan adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rüstem Kesgi ve Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Erdoğan, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümit Mirza Çavuşoğlu ve BAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Berdan Ber’den teslim aldı.