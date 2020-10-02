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ANKARA VALİ YARDIMCISI ABDULLAH DÖLEK’TEN PROKULE TÜRKİYE’YE ZİYARET

Prokule Türkiye, Ankara vali yardımcısı Abdullah Dölek'i ağırladı. 

İş Dünyası 02.10.2020, 13:57 02.10.2020, 14:04
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ANKARA VALİ YARDIMCISI ABDULLAH DÖLEK’TEN PROKULE TÜRKİYE’YE ZİYARET

Prokule Türkiye Gayrimenkul Kurucuları Gökhan GÜRLEK ve Hasan GÜRLEK; "Nevşehir’imizin önemli ismi hemşerimiz ağabeyimiz Ankara Vali Yardımcısı Sn.Abdullah DÖLEK’in şirketimizi ziyareti bizi onure etmiştir. Vali Yardımcımız ile toprağımız Nevşehir için neler yapabiliriz ne gibi destekler vermeliyiz üzerine sohbetimiz oldu. Ankara’yı konuştuk yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Yerli ve milli markamız PROKULE TÜRKİYE gelecek yıllarda da gayrimenkul pazarlama ve proje geliştirmeler yaparak kurumsal alt yapısını daha da güçlendirerek hizmet vermeye devam edecektir. Gayrimenkul konusunda bize güvenen bizimle çalışan destek veren; bürokratlarımıza, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve şirketlere sizlere teşekkür ederiz" açıklamasında bulundular.

#Ankara #Nevşehir #vali #prokule #Abdullah Dölek
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