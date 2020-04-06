Ankara Sigorta’dan 1 milyon TL’lik destek

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yedi aylık maaşını vererek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na iş dünyasından büyük destek geliyor.

Vatandaşların da kısa mesajlarla destek olduğu kampanya #BizBizeYeteriz mesajında buluşuyor.

Kampanyaya katılan köklü şirketlerden biri de 1936 yılında kurulan sigorta şirketi, Ankara Sigorta. Kampanyaya 1 milyon TL destek verdiğini açıklayan Ankara Sigorta, böylece Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiği günümüzde duyarlılığını da ortaya koymuş oldu. Şirket, Milli Dayanışma Kampanyası’na katılımını şöyle duyurdu:

“1936 yılından bu yana Türkiye’nin ve insanımızın güvende hissetmesi için var gücümüzle çalıştık. Koronavirüs salgınının ülkemizde yayıldığı ilk günden itibaren değerli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gereken tedbirleri aldık. Mutluluğun sigortası Ankara Sigorta olarak; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL ile destek veriyoruz. Dayanışmanın gücü ve alınan tedbirler sayesinde millet olarak bu zorlu günleri aşacağımıza inancımız tam. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem.”