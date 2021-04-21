ANADOLU’NUN BEREKETLİ TOPRAKLARINDAN SAĞLIĞINIZA!

Endemik bir bitki türü olan ve kökleri geçmişe dayanan kekik, geleneksel yöntemlerle neredeyse son 30 yıldır solunum ve sindirim gibi pek çok farklı alanda kullanılmasıyla biliniyor. Bağışıklık, solunum ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekleyen uçucu yağ, muhteşem kokusuyla hem odanızın enerjisini değiştiriyor, hem antimikrobial etkisiyle sağlığınızı destekliyor.

Zade Vital’in uzmanlığıyla sunulan Türk Kekiği Uçucu Yağı, içeriğindeki temel etken maddeler Timol ve %80 oranında Karvakrol ile sağlıklı yaşam kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.

Birçok sağlık faydası ile bilinen uçucu yağ, oldukça kuvvetli etkisi nedeni ile, su veya diğer baz yağlarla seyretilerek kullanılıyor.

*** Takviye edici gıdaları kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın

Zade Vital Kekik Uçucu Yağı Kullanım Önerisi

Günde 5mL baz yağın içerisine 2-3 damla Zade Vital Kekik Uçucu Yağı ilave edilerek veya günde 1 kez, 35-38 0C’deki 1-2 litre su içerisine 2-3 damla ilave edilerek kullanılabilir. Uygulama süresi 10-15 dakikadır.

18 yaş ve üzeri için kullanıma uygundur. Göz ile temas ettirmeyiniz.