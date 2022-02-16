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Anadolu Hayat Emeklilik’ten Yeni Bir Ürün: Esnafa Özel Emeklilik Planı

Anadolu Hayat Emeklilik yeni ürünü “Esnafa Özel Emeklilik Planı” ile, işini emek ve özveriyle inşa eden esnaf ve ailelerine bugünden birikime başlama fırsatı sunuyor.

İş Dünyası 16.02.2022, 13:10 16.02.2022, 13:14
Anadolu Hayat Emeklilik’ten Yeni Bir Ürün: Esnafa Özel Emeklilik Planı

Anadolu Hayat Emeklilik, yeni ürünü “Esnafa Özel Emeklilik Planı” ile birikim yapmak isteyen esnaf ve ailelerine bugünden tasarrufa başlama imkânı sunarak geleceğe güvenle bakmalarını sağlıyor. Esnafa özel ihtiyaç ve beklentiler dikkate alınarak tasarlanan bireysel emeklilik planında birçok ücretsiz hizmet de sunuluyor. Esnaf müşterilerin eş ve çocukları da bu avantajlı plana dâhil olarak, gelecekleri için bugünden yatırım yapmaya başlayabiliyor. 

“Esnafımızın emeklilik döneminde sahip olmak istediği hayat standardına ulaşabilmesi için çözümler sunuyoruz”

Esnafa Özel Emeklilik Planı’nın emeklilik döneminde yaşam standartlarını korumak isteyen esnaf için kıymetli bir ürün olacağını dile getiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre ülkemizde 2 milyonun üzerinde esnaf bulunuyor. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için, bilgi, tecrübe ve emeğini birleştirerek ekonomimize değer katan esnafımızın destekçisi olmak ve onlara güvenilir bir gelecek sağlamak için bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. Esnafımızın emeklilik döneminde hak ettiği hayat standardına sahip olabilmesi için Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olarak, birikim yapmaya başlaması iyi bir gelecek inşa edebilmesi adına önem taşıyor. Ayrıca, esnafın eş ve çocukları da bu avantajlı ürünümüze dâhil olarak, gelecekleri için bugünden yatırım yapmaya başlayabiliyor. Üstelik 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile devlet katkısı avantajı yüzde 30’a yükseldi, yani bireysel emeklilik hesabına ödenen her 100 TL’lik katkı payı için artık 30 TL devlet katkısına hak kazanılıyor. Ayrıca 18 yaşın altındakiler adına açılan BES hesapları için de devlet katkısı ödeniyor. Diğer bir ifadeyle, kendisinin bireysel emeklilik hesabı ile çocuğu adına açtırdığı hesap için ayda 250’şer TL ödeme yapan bir kişi yeni düzenleme sonrasında yıllık 1.800 TL tutarında devlet katkısına hak kazanıyor. Anadolu Hayat Emeklilik olarak esnafımıza sistemin sağladığı avantajlar ve ürünümüzün sunduğu ilave hizmetleri gözeterek, Esnafa Özel Emeklilik Planı ile BES’e dahil olup, birikime başlamalarını öneriyoruz” dedi.   

“Esnafa Özel Emeklilik Planı’nı çok sayıda ilave avantajlarla donattık”

Makaskesen, sözlerine “Emeklilik döneminde rahat etmek benim de hakkım diyen esnafımız, “Esnafa Özel Emeklilik Planı”na 220 TL’den başlayan aylık ödemelerle sahip olabilecek. Aynı zamanda ürünümüz kapsamında sunduğumuz ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti, Anadolu Sigorta ürünlerinde ve İş Kültür Yayınları’nda indirim, sosyal güvenlik danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı bülteni ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim gibi ayrıcalıklı ek faydalardan da yararlanabilecek” şeklinde devam etti.

“Esnafa Özel Emeklilik Planı kapsamında bireysel emeklilik hesabı açtıran müşterilerimiz 200 TL MaxiPuan kazanıyor”

Esnafa Özel Emeklilik Planı kapsamında bireysel emeklilik hesabı açtıran katılımcılara yönelik düzenlenen MaxiPuan ödüllü kampanyaya da değinen Makaskesen, “4 Mart 2022 tarihine kadar Türkiye İş Bankası Şubeleri, acentelerimiz ve direkt satış ekibimiz kanalıyla Esnafa Özel Emeklilik Planı açtıran ve katkı payı ödemelerini Türkiye İş Bankası kredi kartlarıyla yapan müşterilerimizin Türkiye İş Bankası kredi kartlarına 200 TL değerinde MaxiPuan tanımlanacak. Birikimlerinin ilk adımında esnafımız için düzenlediğimiz MaxiPuan kampanyamızın faydalı olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de esnafların istek ve tercihlerine göre özelleştireceğimiz avantajları sunmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

#anadolu hayat emeklilik #esnaf #emeklilik #anadolu hayat emekilik
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