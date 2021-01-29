Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 36 Milyar TL’yi aştı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2020 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Covid-19 salgını tüm dünya ve sektörler üzerindeki etkisini sürdürürken tüketici davranış ve önceliklerinde değişimi de beraberinde getirdi. Bu çerçevede 2020 yılı güvence ve tasarruf bilincinin arttığı, ürün ve hizmetlere ulaşmada dijital kanalların öne çıktığı bir yıl oldu. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, bu zorlu süreçte çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin sağlığına yönelik tüm önlemleri aldık. Müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmak ve beklentilere uygun çözümler üretmek için yoğun bir çaba gösterdik” diye konuştu.

30 yıllık birikiminin sağladığı tecrübeyle Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam eden Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü %32,9 artarak 36,1 milyar TL’ye, öz kaynakları ise %24,1 artarak 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin net kârı ise 519,3 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “30. kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız 2020 yılı gerek büyüme gerek pazar payı ve gerekse piyasa değeri açısından başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. 2020 yıl sonunu, gönüllü ve otomatik katılım toplamından oluşan bireysel emeklilik sistemi fon büyüklüğünde özel emeklilik şirketleri arasında ilk sırada tamamladık. Şirketimizin fon büyüklüğü %33,1 artışla 30,5 milyar TL'yi, katılımcı sayısı ise %5,9 artışla 1,9 milyon kişiyi aştı. Hayat sigortalarında ise 1,7 milyar TL tutarındaki prim üretimi ile sektör ortalamasının üzerinde büyüdük. 2020 yılında başta mobil uygulamamız AHE Mobil olmak üzere, dijital kanallardaki teknoloji uygulamalarımızı genişleterek müşteri deneyimini en üst mertebeye taşıma yönündeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük. Kurumsal internet sitemiz üzerinden online satışını yaptığımız ürün sayımızı artırdık. Halen sektörümüzde ilk ve tek olan robot fon danışmanlığı hizmetimiz FonMatik ROBO, hızlı bir şekilde büyüdü. Bu hizmetimizden yararlanan bireysel emeklilik katılımcılarımız, birikimlerini kendilerine en uygun fonlarda tatminkâr reel getirilerle değerlendirme imkânı buldular. Şirketimiz, 2020 yılında ayrıca, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilen ilk ve tek sigorta ve emeklilik şirketi oldu. Anadolu Hayat Emeklilik olarak 2021 yılında da dengeli ve istikrarlı büyümeye, inovasyon ve dijitalleşme vizyonumuzla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye, ülkemiz ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz. 1990’da Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi olarak kurulduğumuzdan bu yana geçen 30 yılda bizimle geleceğe yürüyen çalışanlarımıza, acentelerimize, brokerlerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve emeklilerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.