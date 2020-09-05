Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman’ın, Megasaray Tenis Akademi’de çıktığı gösteri maçı 3-3 bitti…
Antalya Belek'te 2019 sezonunda hizmete açılan ve 49 tenis kortuyla bölgenin en büyük tenis merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Megasaray Tenis Akademi, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı ağırladı.
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin, Anadolu Efes’in başarılı Baş Antrenörü Ergin Ataman’ı ağırlamaktan şeref duyduklarını belirterek, tenis sporunun Türkiye’de daha da gelişmesi için katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Tecrübeli ve profesyonel hocalarla, yetenekli sporcuları buluşturarak başarılara imza atmak istediklerini söyleyen Şahin, Ataman’a teşekkür ederek Megasaray Tenis Akademi forması ve raket hediye etti.
Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, Megasaray Tenis Akademi’nin davetini memnuniyetle karşıladığını ve tesisin takdir edilecek bir yatırım olduğunu belirterek sözlerine başladı. Altyapının önemine dikkat çekerek "Biz Anadolu Efes olarak 41 yıldır altyapıya Türkiye'de en büyük yatırımı yapan basketbol kulübüyüz. Bunun da meyvelerini aldık, alıyoruz. Tenis sporu daha zor. Türkiye'de birkaç önemli tenisçimiz var ama daha da gelişmek için bu tip çalışmalara ihtiyaç var. Megasaray Tenis Akademi ilgililerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte gösteri maçı yapan Ataman, basketboldaki başarısını tenis kortuna da taşıdı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ile ikili olan Ergin Ataman, milli tenisçi Ada Kumru ve MTA Baş Antrenörü - Bayan Milli Takım Kaptanı Alaaddin Karagöz'e rakip oldu. Tek set oynanan karşılaşmada skorun 3-3 olmasının ardından Ergin Ataman maçta dostluğun kazandığını belirterek oyunu tamamladı. Ataman, karşılaşma sonrasında genç tenisçilerle fotoğraf çektirdi.
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