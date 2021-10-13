Amazon, çalışanlarına süresiz evden çalışma izni verdi

COVID-19 pandemisi birçok şirketin “evden çalışma”ya yönlendirmişti. Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte de dev şirketler çalışanlarının ofislere yakın zamanda döneceğini belirten açıklamalarda bulunmuştu.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da çalışma prensipleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Dev şirket pazartesi günü yayınladığı bir gönderide, kurumsal çalışanların çoğuna “gerektiğinde ofise gelmeleri” şartıyla süresiz olarak evden çalışma izni verdiğini duyurdu.

Ofislerini Ocak 2022’de açmayı planlayan Amazon, daha önce yaptığı açıklamalarda çalışanlarının en az üç gün ofise gelmek zorunda olacağını belirtmişti. Ancak yapılan yeni duyuruda bu karar değişmiş oldu.

Şirketin CEO’su Andy Jesse de bu durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Çalışanların çoğunun uzaktan çalışmaya devam edeceklerini düşünüyoruz. Ancak hâlen ofisten çalışacak olan ekiplerimiz olacak. Bu çalışma prensipleriyle müşterilerimize en iyi hizmeti vereceğimizi düşünüyorum.”

"Yerel işletmelere zarar verebilir"

Dev şirketin 1 milyondan fazla çalışanı sipariş hazırlama ve nakliye bölümündeki görevleri sebebiyle uzaktan çalışamıyor. Yaklaşık olarak 50.000 ofis çalışan da Seattle’da bulunan South Lake Union semtindeki genel merkezde çalışıyordu. Bu çalışanların çoğunun uzaktan çalışması bekleniyor.

Ayrıca uzmanlar uzaktan çalışma kararının, bölgede bulunan restoran ve benzeri işletmelere zarar vereceğini düşünüyor.

Amazon’un işe dönüş politikalarındaki değişikliği, diğer büyük teknoloji şirketlerinin benzer kararlarının ardından geldi. Teknoloji devi Microsoft da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda ofislerini açma planlarını süresiz olarak ertelediklerini duyurmuştu.