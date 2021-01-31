Altta pijama üstte gömlek şıklığı

Herkesin merak ettiği soru

Artık görüntülü online toplantıların hayatımızın bir parçası haline geldiğini belirten Atilla Mutlu, “Pandemide online toplantıların sayısı arttı. Bundan sonra da vazgeçilmezimiz olarak devam edecek. Bu süreçte kamera karşısında nasıl şık olabilirim sorunu sıklıkla duyuyorum. Çünkü eskiden şıklık kıyafetten ayakkabıya kadar geniş bir anlama geliyorken online toplantılarda sadece üst bedenle alakalı bir olay haline geldi. Ancak sadece üst bedeninizin gözüktüğü küçük bir ekranda da şık olabilirsiniz” dedi.

Ne çok rahat ne de abartılı

Görüntülü görüşmelerde ne çok abartılı ne de çok salaş bir kıyafet tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Mutlu, “Ortasını bulmak çok önemli. Evde olduğumuz için çok rahat kıyafetlerle kamera karşısında çıkmak doğru değil ama aynı zamanda abartı gözükecek şekilde bir kıyafet de tercih edilmemeli. Alt taraf gözükmeyeceği için o çok önemli değil. Üstünüze ise sade, rahat ama şık gözüken bir kıyafet tercih etmelisiniz. Yine abartıya kaçmadan takı takabilir ve makyaj da yapabilirsiniz. Ayrıca renkli kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyorum. Renkli giyinerek enerjinizle karşınızdakileri etkileyebilirsiniz” diye konuştu.

Açı ve ışık önemli

Kamera açısı ve ışığın da çok önemli olduğunu aktaran Atilla Mutlu, “Işığı önünüze almalısınız. Bu hem görüntü kalitesini artıracaktır hem de güzelliğinizi öne çıkaracaktır. Ayrıca kamera açısına çok dikkat etmelisiniz. Kameranın çok alttan çekmesi sizi olduğunuzdan kilolu gösterecektir” ifadelerini kullandı.