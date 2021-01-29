Alternatif Bank’ın kredi hacmi 2020’de %25 arttı

Alternatif Bank, 2020 yılında konsolide finansal sonuçlara göre aktif büyüklüğünü 2019 yılına kıyasla %22 artırarak 36,8 milyar TL seviyesine taşıdı. Bankanın nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 32 milyar TL’ye ulaştı. Mevduat hacmi ise %15 artışla 18,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde de güçlü sermaye yapısını koruyarak, özkaynaklarını yılsonuna göre %24 artıran Bankanın, konsolide net kârı ise 121,6 milyon TL oldu.

Finansal sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Pandeminin tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayatı etkilediği bir yılı geride bırakırken, banka olarak ilk önceliğimiz çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak oldu. Başta sağlık önlemleri ve uzaktan çalışma olmak üzere dönemin gereklerine çok hızlı şekilde adapte olarak, bu zorlu süreci iyi yönettik ve de yılı hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma yoğun eforları için teşekkür ediyorum. Koşullar gereği müşterilerimizle fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz dönemde dahi basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızı sürdürdük. Bilgi birikimimiz, finansman ve yapılandırmadaki desteklerimiz ve de teknolojik imkânlarımız ile müşterilerimizin yanlarında olmaya devam ettik. Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti sağlayacak adımları pandemiden çok daha önce atmaya başlamıştık. 2020 yılında yenilenen mobil ve internet bankacılık kanallarımız, e-imza, e-teminat mektubu, hibrit tedarikçi finansman sistemi, şubelerimizde bulunan müşteri işlem ekranları gibi pek çok yenilikçi çözümle tüzel ve bireysel müşterilerimize daha iyi bir deneyim ve değer yaratan hizmetler sunduk. 2021 ise bu dönüşümün meyvelerini daha net şekilde alacağımız bir yıl olacak. Bu sayede özellikle bireysel segmentte müşteri tabanımızı genişletirken, danışman bankacılık yaklaşımımızı onlara daha fazla hissettirecek çözümler sunacağız.” dedi.

Dış ticaret konusunda verdikleri desteklere de değinen Gür, “Stratejik önceliklerimiz arasında olan ve ülke ekonomisi için önemi her geçen yıl artan dış ticaret konusunda yıl içerisinde sunduğumuz desteklere yenilerini ekledik. Son çeyrekte KOBİ’ler için EBRD ve IFC'den sağladığımız toplam 50 milyon dolar tutarında fonu buna bir örnek olarak gösterebiliriz. Pandemi nedeniyle dünya ticareti ve dolayısıyla ülke ihracatımızda görülen aşağı yönlü trende rağmen, bankamızın finanse ettiği ihracat hacmini %24 oranında artırarak 1,5 milyar USD seviyesine getirdik. Uluslararası kurumlarla oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, 2020’de de bankamıza duyulan güveni ve dış ticaretteki başarımızı pekiştirdi.

Özellikle 2021’in ilk çeyreğinde pandeminin etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Aşı çalışmalarının hızlanmasıyla yılın ikinci yarısı için daha olumlu bir hava bekliyoruz. Buna bağlı olarak da ülkemiz ve bankacılık sektörü açısından büyüme yılı olacağına inanıyoruz. Kaynaklarımızı, güçlü muhabir banka ilişkilerimizle birlikte üretimin, yatırımların, ihracatın ve ticaretin sürdürülebilir büyümesine destek verecek şekilde kullanmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.