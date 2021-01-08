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Alternatif Bank üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti

Danışman ve basiretli bankacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Alternatif Bank’ın üst yönetiminde iki önemli atama gerçekleşti. Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökay Dede, Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına ise Özlen Sanıbelli getirildi.

İş Dünyası 08.01.2021, 12:19
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Alternatif Bank üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür atamalarla ilgili olarak; “Öncelikle, alanlarında çok önemli tecrübe ve birikime sahip iki değerli ismi üst yönetimimize dâhil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Alternatif Bank olarak ekonomiye sunduğumuz desteği artırırken, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda tüzel bankacılıkta önemli bir gelişim gösterdik. Dijitalleşme yatırımlarımızla birlikte önümüzdeki dönemde tüm hizmet kanallarımızda hızlı bir gelişim göstereceğiz. Danışman bankacılık anlayışımızı bireysel bankacılığa daha fazla yansıtarak üst düzey bir müşteri deneyimini müşterilerimize her temasta yaşatacağız. Yeni genel müdür yardımcımız Sayın Gökay Dede’nin finans ve diğer sektörlerdeki deneyimiyle Bankamızın hedeflerine ulaşmasında önemli katkıları olacağına inanıyorum. Diğer yandan, gerek dijital dönüşümdeki başarı gerekse müşteri memnuniyetindeki gelişim, ancak güçlü bir bilgi teknolojileri altyapısına, hızlı ve etkin yönetilen operasyonlara, müşteri odaklı ve verimli süreçlere sahip olmakla mümkün. Türkiye’nin önemli kurumlarında pek çok değişim yolculuğuna liderlik eden yeni genel müdür yardımcımız Sayın Özlen Sanıbelli’nin üstleneceği kritik rol ile Bankamızın gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede görüşlerini; “Sunduğu terzi usulü hizmetlerle son yıllarda önemli bir gelişim gösteren Alternatif Bank Ailesi’ne katılmaktan mutluluk duyuyorum. Uzman insan kaynağımız, teknolojik alt yapımız ve yeni yasal düzenlemelere yönelik hazırlıklarımız sayesinde bireysel ve dijital bankacılıkta da fark yaratan ürün ve hizmetlerle büyüyeceğiz. Bugün bankacılık hizmetlerimizle tanışmak isteyenler, belge ve onayların neredeyse tamamını kağıtsız ortamda gerçekleştirerek sadece 4 imza ile kolayca müşterimiz olabiliyor. Bu kolaylığı, butik ve erişilebilir çözümlerimizle birleştirerek sektörde parmakla gösterilecek bir müşteri deneyimi oluşturacağız.” sözleriyle dile getirdi.

Genel Müdür Yardımcısı Özlen Sanıbelli ise yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi: “Teknolojik gelişim ve yenilikler gitgide artan bir ivmeyle iş modellerimizi köklü bir biçimde değiştirmeye devam ediyor. Bankacılık sektörü, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve hızlı bir şekilde adapte eden sektörler arasında başı çekiyor. Biz de Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyon ekibi olarak atacağımız öncü ve yenilikçi adımlarla kendi alanımızda ‘takip eden değil takip edilen’ işler ortaya koymayı hedefleyeceğiz ve Banka’nın büyümesine, verimliliğine ve hizmet kalitesine çalışma arkadaşlarımla birlikte katkıda bulunacağız.”

Gökay Dede Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği lisans mezunu olan Gökay Dede, finans sektörü ağırlıklı olmak üzere dijital bankacılık, iş geliştirme, pazarlama, satış ve inovasyon konularında yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Profesyonel iş hayatına 1998-2000 yılları arasında Interbank’ın MT programı ile başlayan, ardından 2000-2001 yıllarında Doğuş Holding bünyesinde görev alan Dede, 2001’de Garanti Bankası’nda Şubesiz Bankacılık Pazarlama ve Dijital Medya alanlarında sorumluluk aldı. 2008-2009 yılları arasında Eureko Sigorta’da Bireysel Elementer Sigortalar ve Dijital Kanallar Direktörlüğü yaptı. 2009-2015 döneminde Akbank’ta Direkt Bankacılık Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Dede, 2018-2019 yılları arasında Starcom Publicis Medya Ajansı’nda yönetici direktörlük görevinde bulundu. Alternatif Bank‘a katılmadan önce Hopi’de Pazarlama, Ürün Yönetimi ve Reklam Teknolojilerinden Sorumlu üst düzey yönetici unvanına sahipti. Aralık 2020’de Alternatif Bank Ailesi’ne katılan Dede, Bireysel ve Dijital Bankacılık Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

 

Özlen Sanıbelli Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Özlen Sanıbelli, aynı okuldan Mühendislik Yönetimi yüksek lisans (MBA) derecesine sahiptir. Profesyonel iş hayatına 1990 yılında Pamukbank’ta sistem analist olarak başlayan Sanıbelli, 2003’e kadar farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı ve Banka’nın değişim programında yer aldı. 2003’te Değişim Yönetimi Bölüm Başkanı olarak katıldığı Akbank’ta çeşitli üst düzey görevler üstlenen Sanıbelli, son olarak Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2017 yıllarında Sabancı Holding’te CEO Ofisi Direktörlüğü’nün yanı sıra Carrefoursa ve Bimsa’da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve Teknosa Dönüşüm Programını şekillendirdi. Son üç yıldır, çeşitli kurumlara üst düzey yönetim danışmanlığı hizmeti vererek dönüşüm yolculuklarına katkıda bulundu. Sanıbelli, Ocak 2021 itibarıyla Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

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