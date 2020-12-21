Alstom ve ASELSAN’dan Raylı Sistemler Alanında İş Birliği
Alstom ile ASELSAN, ETCS Sinyalizasyon Araçüstü alanında iş birliği ve koordinasyon çerçevesini belirlemek üzere bir iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği anlaşması için imzalar ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar ve Alstom Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Mama Sougoufara tarafından atıldı.
Bu iş birliği anlaşmasının temel hedefi, raylı sistemler alanında öncü iki kuruluşun küresel ve lokal pazarda, gerek modernizasyon gerekse yeni ürün geliştirme alanlarında, iş birliği sağlayacağı uzun süreli bir ortaklık tesis edilmesi olarak belirlendi.
Alstom Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Mama Sougoufara, "ASELSAN gibi büyük bir Türk teknoloji şirketiyle iş birliği yapacağımız için çok heyecanlıyız. Bu uzun süreli ortaklık, Alstom'un Türkiye'deki demiryollarının uluslararası standartlara uygun olarak modernleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu ortaklığın, Türkiye ve küresel demiryolu ağında güvenli işletim için ERTMS Araçüstü çözümlerinin uygulanması konusunda verimli ve yenilikçi sonuçlara ulaşacağına inancım tamdır” dedi.
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, "Alstom’un raylı sistemler alanındaki tecrübesi ile ASELSAN’ın teknoloji alanındaki kabiliyetlerinin bir sinerji oluşturacağına inancım tamdır. Bu işbirliği ile ülkemizin, 11. Kalkınma Planındaki hedeflere erişmesi ve ardından dünya pazarlarına açılarak raylı sistemler alanında teknolojik ürün ihraç edebilecek seviyeye ulaşması hedeflenmektedir" dedi.
Alstom, 60 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteriyor. İstanbul Ofisi AMECA (Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya) bölgesi için ve Alstom Dijital Mobilite (ADM) ve ayrıca Sistem ve Altyapı Projeleri için bir bölgesel merkez olarak hizmet veriyor. Bölgesel merkezin faaliyetleri arasında ihale yönetimi, proje yönetimi, mühendislik, kaynak temini, eğitim ve bakım hizmetleri yer alıyor.
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