ALPPLAS, CUMHURBAŞKANLIĞI “YETENEK HER YERDE” PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN BATI KARADENİZ KARİYER FUARINDA YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTI
Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş., Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2019 yılından itibaren ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarına katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar 25-26 Mart tarihlerinde 16 üniversitenin katılımı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Tüm gençlere üniversite adına bakılmaksızın yetenek olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması,
Kamu kurumlarının, nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin arttırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması,
KOBİlerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amaçları ile düzenlenen “Yetenek Her Yerde” organizasyonları kapsamında gerçekleşen fuar Alpplas’ı çeşitli üniversitelerin öğrencileri ile biraraya getirdi.
Alpplas Genel Müdürü Tufan Öney fuarla ilgili olarak “Öğrencilere istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliği sağlamak, eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirleme yönünde destek olmak, bizim de hedeflerimiz arasında. Üniversite öğrencileri ile Alpplas gibi bölgede öne çıkan firmaların birbirleriyle iletişimini güçlendirmeyi hedefleyen bu fuara destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Alpplas, 1998 yılndan bu yana faaliyet gösterdiği Bolu’da 600’ü aşkın kişiyi istihdam etmekte ve her yıl bölgeden çok sayıda öğrenciye staj imkanı sağlamaktadır. Bu konudaki desteğimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.