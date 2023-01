Alpino’dan Dünyanın 55 Ülkesine Made In Türkiye Mührü

1982 yılında Kütahya’dan dünyaya açılan ve bugün 55 ülkeye ihracat yapan Alpino Mobilya, İFM’de gerçekleştirilen Mobilya Fuarında Hall 2, stant 236’da yerini aldı.

300 çalışanıyla 65 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Alpino; yatak odasından yemek odasına, oturma grubundan köşe takımına, TV ünitelerinden yatağa kadar farklı kreasyonlardaki ürün gruplarını yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak firma temsilcilerinin beğenisine sundu.

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) üyesi olan Alpino Mobilya’nın Genel Müdürü Mehmet Said Kocadağ, İstanbul Mobilya Fuarı’na müşterilerden gelen yoğun talep üzerine katıldıklarını kaydetti. Trend ürün gruplarıyla yurt içi ve yurt dışından gelen müşterilere konfor sağlamaya devam ettiklerini belirten Kocadağ, “Alpino olarak 41 yıldır konfor üretiyoruz ve küresel pazarda 55 Ülkeye Made in Türkiye mührü vurmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye her alanda cazip bir ülke. Coğrafi konum, kaliteli ürün ve zamanında teslim yeteneğimizle birçok ülkenin iş insanını Türkiye pazarına çekmeyi başardık. Fuar süresince sektör profesyonellerinin yanı sıra farklı ülkelerin firma temsilcileriyle güçlü bağlantılar kuracağımızı öngörüyoruz. Amacımız, 55 olan yurt dışı ihracatımızı artırarak ülke ekonomimize daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi