ALMESAN ALÜMİNYUM’DAN ÖNCÜ BİR ADIM

İstanbul- Hem dünyanın hem de ülkemizin gündeminde olan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ön plana çıkan geri dönüşebilir kaynakların kullanılması ve sorumlu üretim anlayışı noktasında Almesan Alüminyum, bilimsel çalışma temelinde sistematik bir geri dönüşüm zinciri kurarak bu konuda sektörün öncülerinden oldu.

ECO2ALL Ürün Yönetim Sistemi; ülkemizde geri dönüşümlü ürünlerin standartlaştırılması, tedarik zincirinden son kullanıcıya kadar tüm süreçlerin tanımlanarak tüm paydaşların katkıları ile gerçekleştirilen gönüllü inovasyon çalışması olması sebebiyle kendi sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor. ECO2ALL ürünlerinin geliştirme çalışmalarında tedarik zinciri, akademik iş birliği, son kullanıcının beklentilerine uygunluk gibi pek çok parametrede ilgili paydaşlar da ortak çalışmalara dâhil olarak katkı sundu.

ECO2ALL (Ecologic and Economic Alloys) markası ile sunulan ürünler (alüminyum disk, levha, bobin), Türkiye’de ve Avrupa’da özellikle mutfak gereçleri sektörünün önde gelen üreticileri tarafından tercih ediliyor. Almesan Alüminyum; gün geçtikçe büyük önem kazanan yeşil ürün pazarında, ECO2ALL ürünleri ile bir yandan ihracat payını yükseltirken diğer yandan yarı mamul temin ederek katkıda bulunduğu paydaşlarının ürünlerinin de pazar payına destek veriyor.

Denetimin başarılı sonuçlanması akabinde düzenlenen sertifika teslim töreninde, Almesan Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Öncel ile Bureau Veritas Türkiye Endüstri Grup Müdürü Yasin Çetin hazır bulundu.