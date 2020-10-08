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Almanya Turabi Yıldız’ı konuşuyor...

Türkiye’den 32 yıl önce çalışmak için Almanya’ya gelen ve işçi olarak olarak çalıştığı otomobil temizliği yapan firmayı satın alan Turabi Yıldız, kendi işinin patronu oldu. Yıldız’ın sahibi olduğu şirketin yıllık cirosu 40 milyon euroyu buldu.

İş Dünyası 08.10.2020, 19:46
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Almanya Turabi Yıldız’ı konuşuyor...

TURABİ Yıldız, çalıştığı Tip-Top Autoaufbereitung adlı oto temizliği firmasını satın alarak kendi işinin patronu oldu. Eleman olarak 5 yıl çalıştığı iş yerinin patronu olan Yıldız, başarı öyküsünü anlattı. Yıldız, çalışma azmiyle Avrupa’daki Türk gurbetçilere örnek oluyor.

‘EV ÖDEVLERİMİZİ ÇOK İYİ YAPTIK’
Yıldız, “Almanya’ya geldikten sonra Neuss şehrinde temizlik işçisi olarak çalıştığım şirketi satın aldım. Otomobil sektörünü iyi takip ettik. Sadece temizlik yapmakla kalmadık, araç bakımında gerekli olsan her branşa girdik. Kendimizi yaşadığımız ülkenin standartlarına iyi ayarladık, ev ödevlerimizi çok iyi yaptık. Almanya’nın dev lüks araç markalarının kayıtlarına girmek, oralardan iş almak kolay iş değil. Bunu başardık, 25 yıldır da sektördeyiz. Eylül 2020 itibariyle de bünyemize kattığımız yeni işlerle, şirketimiz iki kat büyüdü ve çalışanımızın sayısı da 900’ü aştı” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ YILLIK CİROSU 40 MİLYON EURO
Eylül ayına kadar yaklaşık 600 çalışanı bulunan otomobil bakım şirketinin Autoaufbereitung, Arwe Automotive Service’nin işlerini bünyesi kattıktan sonra çalışan sayısını 900’e çıkardığını ifade eden Yıldız, ”Almanya’nın 60 ayrı noktasında her türlü araç bakımını üstleniyoruz. 2011 yılında 5 milyon yıllık cirosu bulunan şirketimizin yıllık cirosu 40 milyon euroyu buldu” dedi.

ALMAN BELEDİYE BAŞKANINDAN KUTLAMA ZİYARETİ
Tip-Top Autoaufbereitung’un geçtiğimiz günlerde Autohaus dergisinde geniş yer bulması, şirketin merkez ofisinin bulunduğu Neuss şehrinin Belediye Başkanı Reiner Breuer’in de dikkat çekti. Tip-Top Autoaufbereitung sahibi Turabi Yıldız’ı arayarak randevu alan Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer, Tip-Top Autoaufbereitung merkez ofisini ziyaret ederek, sektördeki başarısından dolayı Turabi Yıldız’ı kutladı.

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