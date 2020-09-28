ALMAN-TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ “ENERJİ YÖNETİCİSİ” EĞİTİMİ

Hedef grubu Fabrika Müdürleri, Üretim Yöneticileri ve Tesis Teknikerleri gibi enerji kullanımından sorumlu uzman kişiler olan “EUREM Etkin Enerji Teknikleri ve İşletmelerde Enerji Yönetimi Kursu”, katılımcılara hem mühendislik hem de yönetim konularını içeren modüllerle kapsamlı bir eğitim sunuluyor.

AHK Türkiye, AB destekli bir projeyle EUREM tarafında kurucu ve ana organizatör olan Almanya’nın yanı sıra Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Slovenya, İspanya, Şili gibi ülkelerde düzenli olarak gerçekleştirilen enerji yönetimiyle ilgili bu üst düzey eğitimi Türkiye’deki işletmelerle buluşturarak EUREMnext ağına Türkiye’nin de dahil olmasını sağlıyor.

Eğitim pandemi sürecinde de devam etti

20 Aralık 2019 – 16 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşen “pilot” EUREMnext eğitimi için Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) ile iş birliği yapılırken, pandemi nedeniyle son dönemde sanal ortamda olmak üzere toplam 19 konuda sınıf eğitimi ve 6 konuda e-eğitim verildi. Eğitimde tüm ülkelerle ortak materyaller kullanıldı ve ülkelere özel uygulamalar yapıldı. Eğitmenler ise, konusunda uzman akademisyenler ve sektör profesyonelleri arasından seçildi. Eğitimlere devamlılık, yazılı sınav başarısı gibi çeşitli şartları karşılayan katılımcıların Türkiye hakları tamamen AHK Türkiye’ye ait olan ve AB dahil 35 ülkede kabul gören EUREMnext “European EnergyManager” sertifikası almaya hak kazanacağı eğitimin son ve en önemli adımı olan verimlilik projesi sunumları 24 Eylül 2020 tarihinde, Alman Büyükelçiliğinin Tarabya Yazlık Rezidansındaki AHK Türkiye binasında gerçekleşti.

Sertifika almaya hak kazananlar arasından seçilecek bir temsilci ise önümüzdeki sene “Uluslararası European EnergyManager” konferansında Türkiye’yi temsil edecek.

Önümüzdeki yıllarda da devam edecek EUREMnext eğitimine katılımcı seçilerken, kurumsal firmaların etüt-proje sertifikası olan enerji yöneticilerine öncelik verilecek.