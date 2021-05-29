Aliyev, Karabağ'daki Elbaydaşı ve Ağduzdağ maden yataklarının işletme haklarını 30 yıl süreyle Cengiz Holding’e verdi

Cengiz Holding, Azerbaycan’da 3 farklı bölgede maden işletecek. 17 Mart’ta Cengiz'in Azerbaycan’da önemli bir haberi duyurmuştuk. Türk şirketi Cengiz Holding’in Azerbaycan’da bakır ve altın üretmek için görüşmelere başladığını ifade etmiştik.

44 günlük mücadelenin ardından Azerbaycan’ın, yaklaşık 30 yıllık hasret duyduğu Dağlık Karabağ ile buluştuğunu ifade etmiştik. Savaşta Azerbaycan’ın yanında duran Türkiye’nin sadece savunmada değil, özel sektörle de adından bahsettiğini yazmıştık.

Cengiz Holding’in Azerbaycan ve Karabağ’da altın, bakır gibi madenlerle ilgilendiğini sessiz sedasız Bakü’ye giden yöneticilerinin, Azerbaycan Hükümeti’ne ait Azergold yönetimi ile görüştüğünü duyurmuştuk.

Görüşme mart ayında yapılmıştı

O görüşmede Azergold Yönetim Kurulu Zakir İbrahimov ile bir araya gelen Cengiz Holding heyetinin başında Şeref Cengiz yer almıştı. Görüşmede İbrahimov, AzerGold’un Chovdar altın yatağının sülfit aşaması ve 2021-2027'de bir polimetalik ve 4 bakır cevheri ve 6 altın yatağı daha devreye almayı planladıklarını ifade etmiş, Cengiz Holding’in madencilik kolu Eti Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz ise Türkiye’de yaptığı işlerden bahsetmişti.

İşte o görüşme somut adıma döndü ve Cengiz Holding, Azerbaycan’da 3 önemli projeye imza atmak üzere.

Madenleri 30 yıl işletecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yataklarının etüdü, araştırılması, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümüne ilişkin bir kararname imzalamaya hazırlanıyor.

Kararnamede Azerbaycan’da bulunan Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yataklarının etüdü, araştırılması, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi üzerinde çalışmak için Eti Bakır A.Ş.'ye, Elbeidash ve Ağduzdağ cevher yatakları 30 yıl süreyle Cengiz Holding’e ait Eti Maden bünyesindeki Artvin Madencilik A.Ş.'ye devredilecek.

Demirören ve Kalyon ilk adımı atmıştı

Hatırlayacağınız üzere Karabağ savaşının ardından Demirören Grubu’nun Azerbaycan Devleti’ne ait şans oyunları şirketi Azerlotereya’yı devralmıştı. Ayrıca Kalyon İnşaat, bölgenin yollarını yapmak için anlaşma imzalamıştı. Kalyon İnşaat’ın yaptığı Fuzuli ve Şuşa kentlerini birbirine bağlayan yol inşaatın temelini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev atmıştı.

Kerim Ülker/Dünya