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Albayrak Grubu Microsoft'a açtığı 1,5 Milyon Dolarlık Davaya Microsoft'tan açıklama

Türkiye'nin köklü şirketlerinden Albayrak Grubu, Microsoft'la davalık oldu. Microsoft'un yaptığı yurt dışı kaynaklı bulut sistemi dayatmasını reddeden şirket, kullanılan sistemlerle Microsoft arasında yaşanan kesintiler nedeniyle de zararın Microsoft tarafından karşılanmasını söylüyor. Bu bağlamda Albayrak Grubu, 1,5 milyon dolar istiyor.

İş Dünyası 08.01.2021, 17:00 08.01.2021, 17:07
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Albayrak Grubu Microsoft'a açtığı 1,5 Milyon Dolarlık Davaya Microsoft'tan açıklama

1952 yılında kurulan ve farklı sektörlerde çalışmalarını sürdüren Albayrak Grubu, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'a 1,5 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Albayrak Grubu'na göre böyle bir dava açmasının nedeni, Microsoft'un yurt dışı kaynaklı bir bulut sistemi kullanmak zorunda bırakmaya çalışmış olmasıydı. İddialara göre Microsoft ile Albayrak Grubu'nun sistemleri yeterince entegreli çalışmıyordu ve Microsoft da bu sorunun yaşanmaması için merkezi başka bir ülkede olan bir bulut şirketinin kullanılması gerektiğini söylüyordu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, yurt dışı merkezli bir bulut sisteminin yaşanması durumunda sorun yaşanmayacağını söyleyen Microsoft'un yaklaşımının yanlış olduğunu, müşterinin yalnız bırakıldığını ifade ediyor. Kurum verilerinin Türkiye'de kalmasını istediklerini dile getiren Karcıoğlu, bu verilerin yurt dışına taşınmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor.

Avukat Sefa Karcıoğlu, Microsoft'la yaptıkları görüşmeler sonucunda şirketin sadece 5 dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini, bunun sadece dalga geçmekten ibaret olduğunu ifade ediyor. Dava açmalarının altında yatan esas nedenin tazminat olmadığını dile getiren avukat, bunun küresel yazılım firmalarına karşı başlatılmış bir milli mücadele olduğunu beyan ediyor. Avukata göre Microsoft aleyhinde açılan başka bir tespit davasında da sistemlerde aksama olduğu, zaten çoktan ispatlanmış durumda.

Yaşanan olay, Microsoft'un da dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft yetkilileri, Microsoft'un kullanıcı verisi gizliliğini yeterince önemsediğini, hiçbir müşterinin izni olmadan verilerin işlenmediğini ve kimse ile de paylaşılmadığını söylüyor. İş sözleşmelerinde doğan yükümlülükleri büyük bir titizlikle yerine getirdiğini söyleyen Microsoft, hizmet verdikleri tüm ülkelerin yasalarına da saygı duyduklarını belirtiyor. Albayrak Grubu'nun açtığı davanın nasıl sonuçlanacağını ise önümüzdeki süreç gösterecek.

Microsoft'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;

Değerli basın mensubu,

Microsoft, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere saygı duyar; sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirir. 

Bulut bilişim hizmetlerinden faydalanan kullanıcıların mahremiyetini koruma yükümlülüğünü son derece ciddiye alan Microsoft’un, kullanıcı onayı olmaksızın verileri işlemesinin, kullanmasının ya da paylaşmasının hiçbir koşul altında kesinlikle yapılmadığını vurgulamak isteriz.  

28 yılı aşkın süredir Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerle küçük işletmelerin üretkenliğine; büyük işletmelerin rekabet gücüne ve kamu sektörünün verimliliğine katkı sağlayan Microsoft Türkiye, milli yazılım ekosisteminin gelişiminde de önemli bir rol üstlenmektedir. Bugün 300 çalışanıyla global teknoloji arenasında ülkemizi gururla temsil eden Microsoft Türkiye, ülkemizde bireylere ve kurumlara daha fazlasını başarabilmeleri için güç katma misyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

İlgili haberde yer verilen iddialara karşı tüm haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildirir; kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

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