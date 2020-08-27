ALBARAKA TÜRK İNSAN KIYMETLERİ UYGULAMALARI İLE 5 AYRI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, İnsan Kıymetleri alanında hayata geçirdiği uygulamalar kapsamında, Brandon Hall Group tarafından 1’i gümüş, 3’ü bronz olmak üzere 4 ödüle layık görüldü.

Dünyanın önde gelen araştırma ve analiz firmalarından biri olan “Brandon Hall Group” tarafından düzenlenen 2020 yılı ödül programı kapsamında Albaraka Türk, insan kıymetleri alanındaki; çalışan çocuklarına yönelik olarak hayata geçirdiği “İş’te Oyun Uygulaması” ile Gümüş, esnek yan haklar uygulaması ‘Vitrin” ile Bronz, yüksek potansiyel geliştirme ile yetenek yönetimiyle Bronz ve son olarak da performans değerlendirme ile işgücü yönetimi alanında Bronz ödüle layık görüldü.

Albaraka İnsan Kıymetleri aynı zamanda, iş dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan “Stevie Awards for Great Employers” 2020 ödül programında ise, dijital eğitim teknolojisi “Sanal Sınıf Uygulaması” ile “Eğitim Teknolojileri Uygulamaları” kategorisinde pandemi süresince eğitim ve gelişim faaliyetlerini kesintisiz yürütmesiyle Gold STEVIE ödülünü almaya hak kazandı.

“İnsanı kıymet olarak gören büyük bir aileyiz”

Aldıkları 5 ayrı ödülden dolayı son derece mutlu olduklarını belirten Albaraka Türk İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik; “Albaraka Türk olarak insanı kıymet olarak gören büyük bir aileyiz. “Dahası Var” sloganıyla başlattığımız yolculuğumuzda çalışan güveni ve bağlılığı en önemli önceliklerimizden biri. Bugüne kadar yenilikçi bir bakış açısı ile yapmış olduğumuz faaliyetler ve hayata geçirdiğimiz projelerin İnsan Kıymetleri ile ilgili süreçlerdeki pozitif yansımaları bizi çok daha iyisini yapmak için motive ediyor. İnsan Kıymetlerinde beş ödüle layık görülmemiz, yapmış olduğumuz bu çalışmaların sağladığı faydayı taçlandırır nitelikte. Gelecek dönemlerde yapacağımız çalışmalarda da insan için “Dahası Var” mottomuzla çalışan güveni, bağlılığı ve gelişimini merkeze alan bir İnsan Kıymetleri yönetimi sergilemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.