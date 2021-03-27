Albaraka Türk Dünya Saati’ne Destek İçin Işıkları Kapatıyor

Katılım Bankacılığı sektörünün öncüsü Albaraka Türk, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında; risklere karşı dirençli, gezegene ve tüm canlılara karşı saygılı, çevrenin ve doğal yaşamın korunması için yeni adımlar atmaya ve işbirliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Albaraka Türk bu yıl WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel bir etkinlik olan “Dünya Saati”, uygulamasına destek veriyor.

WWF'in iklim krizine dikkati çekmek için 2007'den beri her mart ayının son cumartesi akşamı ışıkların bir saat kapatılması çağrısı yaptığı Dünya Saati etkinliği, bugün 20:30-21:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Albaraka Türk de; genel müdürlük binasının ışıklarını kapatarak, bu çağrıya kurumsal destek verecek.