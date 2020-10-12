ALBARAKA TÜRK, ALMIŞ OLDUĞU COVID-19 ÖNLEMLERİ İLE TSE SERTİFİKASI ALAN İLK BANKA OLDU

Albaraka Türk, bankacılık sektöründe bir ilke daha imza atarak ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alan ilk banka oldu. Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayan Albaraka Türk, genel müdürlük binası için belgeyi almaya hak kazandı.

Türkiye’de Covid-19 pandemi sürecinin başından itibaren başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumların yönergeleri doğrultusunda hareket eden Albaraka Türk, aldığı önlemler, hijyen tedbirleri ve bir takım uygulamalarla çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını önceliğine aldı.

TSE tarafından yürütülen çalışma ve denetimleri başarı ile tamamladıklarını belirten Albaraka Türk İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, “Pandemi döneminde uyguladığımız tedbir ve düzenlemelerle başta çalışan ve müşterilerimizin sağlığını önceliğimize alarak bir takım uygulamaları hayata geçirdik. TSE tarafından Genel Müdürlük merkez binamızda gerçekleştirilen denetimleri başarı ile tamamlayarak Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandık. Bu aynı zamanda bankacılık sektöründe alınan ilk belge oldu. Son derece mutluyuz. Bu tedbirleri alırken bizlere destek veren tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.