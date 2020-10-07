ALBARAKA GARAJ’IN YENİ DÖNEM START-UP’LARI BELLİ OLDU

Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj’ın dördüncü dönem girişimcileri belli oldu. Ön hızlandırmayı başarıyla tamamlayan 34 start-up arasından seçilen 20 girişim, 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak.

Albaraka Türk ve iştiraklerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 30 kişilik jürinin katılımıyla online olarak gerçekleşen “demoday” sonucunda 20 girişimin hızlandırma programına devam etmesine karar verildi. Böylece 4. dönem, Albaraka Garaj’ın bugüne kadar en yüksek sayıda girişimciye ev sahipliği yaptığı dönem oldu.

Pandemiye rağmen hız kesmeyen Albaraka Garaj’ın 4. dönem start-up’ları; Advopass, BankingO, Blindlook, Car4Future, Ebabil, Efilli Rıza, Flamingio, Fon Radar, Freightest, Future DNA, HiFace, Hiwell, Kutu.ai, KVIS, RTEX, SeaTech, SFM Yazılım, Stajyeristiyorum, Syntonym, Vaysis oldu. Startuplar hakkında ayrıntılı bilgi için www.albarakagaraj.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

“Her yıl daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutuyoruz.”

Albaraka Türk’ün yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiğini ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku; “Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Her sene daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutarak, daha yeni ve çözüm odaklı bir program ile ilerliyoruz.4. dönemde de 20 girişime ev sahipliği yaparak bu zamana kadar en çok girişimi ağırladığımız bir döneme başlayacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj’da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj’ın tüm imkanlarından yararlanarak hem start-up’larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak. Biz de Albaraka olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için daima en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.