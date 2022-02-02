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ALB Yatırım Menkul Değerler 2021’de yüzde 100 büyüdü 2022 hedefi yüzde 75

Finansal geçmişi ve teknolojisiyle global standartlarda; hisse senedi ve viop işlemlerine aracılık eden ALB Yatırım Menkul Değerler, 2021 yılında yüzde 100 büyüdü. Çalışan sayısını iki katına çıkaran, yatırımcıların yerinde, hızlı ve güvenli yatırım hizmeti alması için Erzurum, Balıkesir ve Karabük’te irtibat ofisi açan şirket, 2022 yılında da yatırımlarını sürdürerek irtibat ofisi sayısını 15’e ulaştıracak. 2022’de teknoloji yatırımlarına daha fazla odaklanacaklarının altını çizen ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, “Ürün ve hizmetlerimize teknoloji öncülüğünce yenilikler ekleyeceğiz. Bu da doğrudan yatırımcı sayılarımıza yansıyacak. 2021 yılında yakaladığımız yüzde 100’lük büyüme başarısını 2022 yılında hedeflediğimiz yüzde 75 büyüme ile perçinleyeceğiz.”

İş Dünyası 02.02.2022, 16:12
ALB Yatırım Menkul Değerler 2021’de yüzde 100 büyüdü 2022 hedefi yüzde 75

Yaratıcı ve yatırımcı odaklı hizmet anlayışıyla aracılık sektörünün köklü firması ALB Yatırım Menkul Değerler, teknoloji, insan kaynağı, yeni ürün, hizmet ve irtibat ofisi yatırımlarıyla 2021 yılını yüzde 100 büyüyerek kapattı. İnsan kaynaklarını da yüzde 100 büyüten, ödenmiş sermayesini 50 milyon TL’ye taşıyan ve teknolojiyi ana odağına alan şirket, 2021 yılında Erzurum, Balıkesir ve Karabük’te açtığı irtibat ofisleriyle de Türkiye’deki ayak izini artırmayı başardı. 2022 yılında da yatırımlarına aralıksız devam edecek olan şirket, irtibat ofisi sayısını 15’e çıkararak Türkiye’nin tüm bölgelerindeki yatırımcılarla dirsek temasında olacak, hizmet götürülmemiş noktalara hizmet götürecek.

“2022 yılında da yatırımcı sayımızda oldukça başarılı rakamlara ulaşacağız”

Yaptıkları alt yapı yatırımları ve hayata geçirdikleri mobil uygulama sayesinde yatırımcı sayılarını 10 binin üzerine taşıdıklarını kaydeden ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, yatırımcı sayısındaki artışın teknoloji ve irtibat ofisi ağı yapılanmasına yaptıkları yatırımlara bağladı. Çetin, “Kurlarda yaşanan aşırı dalgalanmaya rağmen yatırımcı sayısında yakaladığımız artıştan son derece memnunuz. Dövizde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcının sevmediği riskleri beraberinde getiriyor. ALB Yatırım Menkul Değerler olarak sunduğumuz hizmet kalitesi, ürün çeşitliliğimiz ve grubumuzun güçlü duruşuyla yatırımcı sayımızı 2021 yılında ciddi oranda artırdık. 2022 yılında Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde sayısını 15’e ulaştırmayı planladığımız irtibat ofislerimizle 2022 yılında da hizmet verdiğimiz yatırımcı sayısındaki artışın devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

2022 yılında yüzde yüzlük büyüme ile başarısını perçinleyecek

2021 yılında hayata geçirdikleri mobil uygulamanın, verdikleri hizmet kalitesini ve yatırımcı sayılarını ciddi oranda artırdığını kaydeden Çetin, 2022 yılında yatırımcılara yakın olmak adına teknoloji yatırımlarını daha da artıracaklarını belirterek, “2022 teknoloji yatırımlarımıza daha fazla odaklanacağımız bir yıl olacak. Ürün ve hizmetlerimize teknoloji odağında yenilikler ekleyeceğiz. Bu da doğrudan yatırımcı sayılarımıza yansıyacak. 2021 yılında yakaladığımız yüzde 100’lük büyüme başarısını 2022 yılında hedeflediğimiz yüzde xx büyüme ile perçinleyeceğiz.”

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