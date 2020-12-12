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Aktifbank dış ticaret platformu kuruyor

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, 2023 sonuna kadar Afrika dış ticaretinde yüzde 10’u hedeflediklerini açıkladı.

İş Dünyası 12.12.2020, 12:34
2003
Aktifbank dış ticaret platformu kuruyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) dün online platform üzerinden “Türkiye-Afrika muhabir banka ilişkileri ve finansmana erişim” başlıklı bir panel düzenlendi.

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren özel sermayeli yatırım bankalarından Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, panelde yaptığı konuşmada Türk ihracatçıların Afrika’da yaşadığı sorunlara değindi, Aktif Bank’ın yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Utku: 48 ülkede 290 banka ile iş birliği içerisindeyiz

Aktif Bank’ın Sahra Altı Afrika’ya özel ilgi gösteren yaklaşımıyla diğer Türk bankalarından ayrıştığının altını çizen Muzaffer Suat Utku, “Bu pazarda yıllar önce boşluğu fark ederek çalışmalarda bulunduk. Sadece son iki yıl içerisinde 175 bin kilometreden fazla yol kat ederek 48 ülkede 290 banka ile iş birliği içerisine girdik. Yaptığımız bu çalışmalar Türkiye ekonomisine sağladığı değer ile birlikte bankamızı da farklı bir noktada konumlamamızı sağladı. Bugün Afrika dış ticaretinin yüzde 2,5’i bankamız üzerinden gerçekleşiyor. Hedefimiz, 2023 sonunda bunu yüzde 10 seviyesine ulaştırmak” dedi.

Afrexim ile yoğun çalışmalar

Afrika ve Türk bankaları arasında diyalog eksikliğinin bulunduğunu ifade eden Utku, “Yaptığımız çalışmalar ile Sahra Altı Afrikası bölgesinde pazar alanımızı genişletmeye odaklandık. İhracatçılarımızın sorunlarını giderebilmek adına bankaların yanı sıra bakanlıklar ve benzeri kamu kurumları ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız ışığında bölgeyi çok iyi tanımamızın yanı sıra Africa Export Import Bank ile de yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Ayrıca kurumun iş birliğinde bulunduğu ilk Türk bankasıyız” diye konuştu.

“Dış ticaret platformu kuruyoruz”

2021 yılı Mart ayında yeni bir dış ticaret platformu hayata geçireceklerini vurgulayan Muzaffer Suat Utku, “Afrika’daki ithalatçılar ile Türkiye’deki ihracatçıların buluşacağı bir platform olacak. Yaptığımız yoğun çalışmalarda en sık karşılaştığımız sorulara ve taleplere yanıt verecek bu platform sayesinde dış ticarete katkımızı ekonomik boyuttan danışmanlık boyutuna da taşımış olacağız” dedi.

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#aktif bank #dış ticaret #platformu
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