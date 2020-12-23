Aktif Bank’ın yeni Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan oldu

Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak faaliyetlerini sürdüren Aktif Bank’ın üst düzey yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti. Uzun yıllardır bankacılık alanında çalışan Ayşegül Adaca Oğan, Ocak 2021 itibarıyla Aktif Bank Genel Müdürü pozisyonuna atandı.

2008 yılında genel müdür yardımcısı olarak katıldığı Aktif Bank’ta, 2015 yılından itibaren genel müdürlük görevini yürüten Sümer, bankanın bu son görev değişimi ile birlikte kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik açısından olgunluğunu ispat ettiğini söyledi. Sümer, önemli görevler üstlenmiş ekip üyelerinin farklı sorumluluklar ile birlikte bankaya katkılarının daha da artacağı yeni pozisyonlara yükselmesinin, kurum kültürünün devamlılığı açısından da kritik olduğunun altını çizdi. Serdar Sümer konuyla ilgili olarak “Son 5 yıldan beri bankamız özellikle stratejik iş birliklerindeki başarıları ile önemli bir seviyeye geldi. Tüm bu başarıların temelini birlikte attığımız ekip arkadaşlarımızdan birinin, bankanın geleceğine yön verecek olması Aktif Bank ailesi için gurur kaynağıdır. Ayşegül Adaca Oğan’ın yeni görevinde geçmiş tecrübelerinden alacağı güçle bankanın yükselen değerini daha da artıracağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Kariyerine 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Adaca Oğan, Türkiye ve yurtdışında bireysel bankacılık ve tüketici finansmanı alanlarında çeşitli kurumlarda edindiği tecrübelerden sonra 2015 yılında Aktif Bank ailesine Bireysel ve Dijital Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. Son 3 yıldır Çalık Holding bünyesindeki BKT Arnavutluk Banka, BKT Kosova Banka, ALB Telekom Arnavutluk Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Adaca Oğan, yaklaşık 6 aydır da Aktif Bank Yönetim Kurulu Murahhas Azası olarak görev alıyordu. Toplam 22 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Adaca, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Stanford Üniversitesi Mühendislik Yönetimi’nde ve Işık Üniversitesi İşletme Bölümü’nde iki farklı yüksek lisans eğitimi aldı.

Aktif Bank Serdar Sümer liderliğindeki yaklaşık 6 yılında; aktif büyüklüğünü 3,3 kat, özkaynak karlılığını yüzde 256 oranında artırırken, yapılan pek çok ortaklık ve yeni girişimle birlikte müşteri sayısını ise konsolide bazda 10 milyonun üzerine çıkardı.