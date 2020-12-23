Aktaş Holding’in yalıtım sektörüne katkısı sürüyor

Aktaş Holding’in Yapı Grubu’nda bulunan ve EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve lider üreticisi olan AK-İZO Yalıtım Sistemleri, sektörde fark yaratan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Lineflex markasıyla yalıtım sektörünün Türkiye’deki en büyük pazar payına sahip olan ve kısa süre önce devreye aldığı kendinden yapışkanlı membran ve renkli membran ürünleri ile sektörde büyük ses getiren AK-İZO, bu kez de geotekstilli (keçeli) membran üreterek, sektörün gelişimine önemli bir katkı daha sağlamayı başardı.

Faaliyet gösterdiği sektörlerde sahip olduğu markalar ile dünya liderleri arasında yer alan Aktaş Holding, çatısı altında yer alan tüm markalarda gerçekleştirdiği ileri teknoloji hamleleriyle, hizmet verdiği sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Lineflex markasıyla yalıtım sektörünün Türkiye’deki en büyük pazar payına sahip olan ve kısa süre önce devreye aldığı kendinden yapışkanlı membran ve renkli membran ürünleri ile sektörde büyük ses getiren AK-İZO, bu kez de geotekstilli (keçeli) membran üretimiyle sektörde farkını ortaya koydu.

Dünyada sayılı firmanın üretebildiği geotekstilli membranları, AR-GE çalışmaları sonucunda tamamen kendi öz kaynaklarıyla üretmeyi başaran AK-İZO, Türk yalıtım sektöründe bu ürünü üreten ilk firma olarak, büyük bir başarıya daha imza attı.

İşçilik ve maliyet tasarrufu sağlıyor

Sektörde ilklerin adresi olmaya devam ettiklerini ifade ederek, geliştirdikleri ürün hakkında bilgiler veren Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, “Lineflex geotekstilli (keçeli) EPDM membranlarımız, kullanım ve uygulama kolaylığının yanında, işçilik ve maliyet açısından da tasarruf sağlayan bir su izolasyonu ürünüdür. Geotekstilli EPDM Membran, vulkanizasyon işleminden önce EPDM mebranın alt tarafına polyester geotekstilin eklenmesi ile elde edilmektedir. Standart membran altına yapılan bu laminasyon işlemi ile membrana ekstra koruma amaçlı takviye sağlanmaktadır. Lineflex geotekstilli membran; endüstriyel yapılarda, çatı & teras ve yeşil çatı gibi uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilmekte ve yüksek performans elde edilmektedir. Beton ve şaplı yüzeylerde de geotekstil, EPDM membranı koruma amaçlı kullanılmaktadır. EPDM membranın altında takviye edilen polyester geotekstil, uygulanan yüzeyin membrana verebileceği aşınma sorunlarını önlemekte ve küçük kusurların veya çıkıntıların membranla temas etmesini de engelleyip, bir yastıklama tabakası görevi görmektedir. Bu sayede ürünü de korumaktadır” dedi.

Daha fazla delinme direnci ve dayanıklılık

Geotekstilli EPDM membranın diğer standart membranlara göre farklarını açıklayan Ulusay, “Geotekstilli EPDM membranın diğer standart membranlar göre %40 oranında daha fazla delinme direnci bulunmakta ve dayanıklılık sağlamaktadır. Yırtılma direnci de standart membranlara göre yüksektir. Üretimimiz, istenilen ağırlıktaki geotekstil ürünü maksimum 1,8 metre enindeki ve 1 mm’den 2,5 mm’ye kadar kalınlığındaki tüm Lineflex EPDM membranlara uygulanabilmektedir. Geotekstilli EPDM membran aynı zamanda, kaynaklama sistemine de uygundur” diye konuştu.

Olağanüstü hava koşullarına uygun

“Geotekstilli membran, olağanüstü hava koşullarına karşı dayanıklı ve son derece estetik bir sonuç vermektedir” diyen Ulusay sözlerini şöyle noktaladı: “Uygulama kolaylığının yanında geotekstil destekli ürün, yüzeylerde herhangi bir görüntü kirliliği, kırışıklık veya pürüz yaratmaz. Ürünün -30 dereceden, +120 dereceye kadar dayanıklı olmasını sağlayıp, esnekliğinde herhangi bir değişiklik oluşmaz. Geotekstilli EPDM membranda da diğer EPDM membranda olduğu gibi uygulanacak yüzeyin temiz ve kuru olması önemlidir. Zemin üzerine EPDM membranı ve geotekstili ayrı ayrı uygulamak yerine, tek bir ürün olan Lineflex geotekstilli EPDM membran ile işçilik ve maliyetlerden avantaj sağlanabilmektedir.”