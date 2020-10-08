Aktaş Holding’den entegre üretim ve verimlilik hamlesi

Faaliyet gösterdiği sektörlerde sahip olduğu markalar ile dünya liderleri arasında yer alan Aktaş Holding, bünyesinde yer alan tüm markalarla daha verimli ve entegre üretim sistemine geçmek amacıyla, global yapılanmasında çok önemli bir değişime gitti.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Almanya’ya, Bulgaristan’dan Çin’e kadar, dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren ve sektörün global aktörü haline gelen Aktaş Holding, operasyonel ve stratejik planlamaları doğrultusunda, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasından kısa süre önce ayrılarak, tüm idari birimlerle beraber Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSAB) kendisine ait fabrikaya taşındı.

Ulaşım & Otomotiv, Yapı ve Endüstriyel Grup gibi temel iş alanlarının yanı sıra, savunma sanayi ve raylı sistemlere yönelik özel üretimler de gerçekleştiren ve 4’ü yurtdışında olmak üzere 4 üretim ve 3 depolama tesisi ile toplamda 7 tesisi bulunan Aktaş, yaptığı bu hamle ile tüm markalarını tek çatı altında bir araya getirdi.

Yeni Normalde Yenilenen Aktaş

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, şirketin paydaşlarına gönderdiği mesajla taşınma sürecinin gerçekleştirildiğini duyurarak, “Sektörde değişimin öncüsü olarak, gerçekleştirdiğimiz bu hamlenin şirketimizin operasyonel verimlilik ve uzun vadeli büyüme hedeflerine çok önemli katkısı olacağına inanıyoruz. Kendi evimizde, ilk günkü heyecanla ve değer üretme sevdasıyla çalışmaya devam ederek; ülkemize ve sektöre katma değer sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Değişen dünya düzenine ayak uydurarak, “Yeni Normalde Yenilenen Aktaş” anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz bu hamlenin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 1938 yılında Bursa'da kurulan ve bugün itibariyle Türkiye'nin coğrafi olarak en yaygın şirketler toplulukları arasında yer alan Aktaş Holding, halihazırda tüm dünyadaki şirketlerinde 500’e yakın çalışanı istihdam etmektedir.