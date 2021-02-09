Aksigorta ve Tofaş’tan Yeni İş Birliği

Sürekli gelişen ürün ve hizmetleriyle müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdüren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Tofaş ve çatısı altındaki markalar ile iş birliği gerçekleştirdi. Hayata geçen iş birliği ile Aksigorta, FIAT, Alfa Romeo ve Jeep markalarına özel marka kasko sunmaya başladı.

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak portföylerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Mevcut kasko içeriğimizi, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Türkiye otomotiv sanayinin öncü kuruluşu Tofaş ile bir iş birliği hayata geçirdik. Türkiye’de Tofaş tarafından temsil edilen FIAT, Alfa Romeo ve Jeep markalarına özel olarak Marka kasko ürünü geliştirdik. Aksigorta olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle onların yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin ise “Tofaş olarak en önemli önceliklerimizden biri müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi deneyimi sunmak. Aksigorta ile ilk iş birliğimizi sürücü ve aracı birbirine bağlayan teknolojimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect özelinde gerçekleştirmiş, bağlantılı araç teknolojisiyle kasko poliçelerinde “akıllı fiyatlandırma” dönemini başlatmıştık. Aksigorta ile iş birliğimizi büyütüyor ve temsil ettiğimiz markalarımız ile müşterilerimize; yetkili servis ve orijinal parça ile onarım güvencesi sağlayan Marka Kaskoyu devreye alıyoruz. Bu iş birliği ile; Fiat, Alfa Romeo ve Jeep müşterilerimiz, olası risklere karşı geniş sigorta teminatları ile güvende olabilecek, Tofaş ve Aksigorta’nın sağladığı ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilecekler” diye konuştu.