Aksan Kozmetik’in Ürünleri, Düzey Pazarlama İş Birliğiyle Tüm Türkiye’ye Ulaşacak

Bugüne kadar gıda ve gıda dışı ürün yelpazesiyle Türkiye çapında satış ve dağıtım faaliyetlerini sürdüren ancak son zamanlarda portföyünde daha çok gıda ürünlerini bulunduran Düzey Pazarlama, Aksan Kozmetik ürünlerinin dağıtım operasyonunu üstlenerek gıda dışı kategoriye geri dönüyor.

Zafer Kutanoğlu: “Düzey Pazarlama İş Birliğiyle 2022’de %100 Büyüme Öngörüyoruz”

İş birliğine dair bir değerlendirme yapan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, şunları dile getirdi: “Dünyanın 95 ülkesine ihracat gerçekleştiren bir marka olarak 2020 yılı başı itibariyle başlayan iç piyasa yolculuğumuzda yeni bir adım atıyoruz. Bu adımla DeepFresh ve Savon De Royal ürünlerimiz, ülkemizin 81 şehrinde ve bağlı ilçelerinde tüketicilere ulaşacak. Bu adımı gerçekleştirebilmek adına hızlı tüketim ürünleri sektörünün önde gelen oyuncularından Düzey Pazarlama ile iş birliği gerçekleştirdik. Düzey Pazarlama’nın Türkiye pazarındaki gücü, geniş ve profesyonel kadroları ile penetrasyon hızımızı daha da arttıracağız. İş birliği çerçevesinde Düzey Pazarlama, uzun zaman sonra gıda dışı markaların dağıtımını gerçekleştiriyor olacak. Böylelikle DeepFresh ve Savon De Royal markalarımızı kişisel bakım kategorisinde lider konuma getireceğiz. Düzey Pazarlama’nın bize kazandıracağı ivme ile 2022 yılında bir önceki yıla göre %100 büyüme öngörüyoruz.”

Dr. Oğuzkan Şatıroğlu “Aksan İş Birliğiyle Gıda Dışı Kategorisine Geri Dönüyoruz”

Aksan Kozmetik ile gerçekleştirilen iş birliğine değinen Düzey Pazarlama Genel Müdürü Dr. Oğuzkan Şatıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şirketimizin sahip olduğu 47 yıllık geçmiş ile hem gıda hem de gıda dışı kategorilerde şimdiye kadar tüm Türkiye’ye hizmet verdik. Uzun zamandır yalnızca gıda sektöründen yana yaptığımız tercihimizi yeniden gıda dışı ürünler kategorisine de taşıma kararı alarak Aksan Kozmetik ile işbirliğine imza attık. Aksan Kozmetik’in ulusal ve uluslararası alandaki gücü, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile Düzey Pazarlama’nın sektördeki tecrübesi, dağıtım gücü ve sağlam altyapısı birleştiğinde DeepFresh ve Savon De Royal markalarını liderliğe taşıyacağız.”

Kişisel Bakım Ürünlerinin Güçlü Markası Aksan Kozmetik

Aksan Kozmetik, 2008 yılında DeepFresh markası ile ıslak mendil sektöründe kaliteli, yenilikçi ve tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştiren uluslararası bir güç olma hedefi ile İstanbul’da kuruldu. İlerleyen yıllarda Comfort Love, Ultra Fresh, Happy Kinder, Savon De Royal, Savon De Luxe ve Bebe Royal markaları ile uluslararası bir güç haline geldi. Aksan Kozmetik, İstanbul Hadımköy’de 30 bin metrekare alana sahip entegre üretim tesisinde, uluslararası BRC CP ve IFS HPC Tüketici Ürünleri Standartları, ISO 22716 GMP, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO ve GMP kalite standartlarında kozmetik, kişisel bakım, bebek bakım ürünleri, hijyen ürünleri, ev temizlik ürünleri ve ıslak mendil üretiyor. Aksan Kozmetik, çalışanlarının güvenliği ile iş ve çalışma koşulları gereklilikleri çerçevesinde üyesi olduğu Global Sedex Sosyal Sorumlulukları’nı esas alıyor.

Düzey Pazarlama, Sektöründe Lider Markaları 47 Yıllık Güvenle Tüketiciye Ulaştırıyor

Düzey Pazarlama, 1 ana depo, İstanbul (Asya ve Avrupa), Ankara, Antalya, İzmir’de 5 bölge deposu, Diyarbakır’da 1 adet hibrit satış bölgesi, 60 alt distribütörü ve 200 mobil bayisinden oluşan dağıtım ağı ile Türkiye’nin her yerinde yıllık 150.000 satış noktasına ulaşıyor. Her gün çıkan 550’den fazla mikro şehir içi, 90’dan fazla şehirlerarası tır ve kamyon sevkiyatları ile bakkal, market, tekel, benzin istasyonları ve kuruyemişçi gibi gıda sektöründe satış yapan tüm müşterilerine hizmet veriyor. Düzey Pazarlama, kurulduğu günden bu yana yerli ve uluslararası birçok markanın satış ve dağıtım faaliyetlerini üstlenerek Dardanel, Ferrero, Maret, MixMey, Pastavilla, Pringles, Sek, Tat, Upfield ve Züber gibi sektöründe lider markaları 47 yıllık güven ile tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor.