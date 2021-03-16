Aksa Şarj, elektrikli araç şarj istasyonunu Trump AVM ve Trump Rezidans’ta kurdu
Türkiye enerji sektörünün güçlü markalarından Aksa Elektrik, müşterilerine sunduğu alternatif enerji çözümleri kapsamında yeni bir iş modeline daha imza atarak elektrikli araç şarj istasyonlarıyla faaliyet alanını genişletti. Şirket, Aksa Şarj adıyla elektrikli araç şarj istasyonunu Trump AVM ve Trump Rezidans ’ta kurarak hizmet vermeye başladı. Aksa Şarj, 2021 yılı içerisinde farklı noktalarda da şarj istasyonlarını hayata geçirerek hizmetini yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Geleceğin ulaşım modelleri arasında en ön sırada yer alan elektrikli araçlar için şarj çözümleri geliştirmek amacıyla yatırım yapan Aksa Şarj, Trump AVM ve Trump Rezidans ‘ta kurduğu toplam dört adet elektrikli araç şarj istasyonuyla faaliyetine başladı.
Şarj istasyonu yatırımları devam edecek
Yalnızca bir elektrik tedarik şirketi olmadıklarını ve ülke genelinde sundukları yenilikçi çözümlerle enerjinin olduğu birçok alanda faaliyetlerini genişletmeye devam ettiklerini belirten Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, “Aksa Elektrik olarak yenilikçi çözümlerimizle enerjinin olduğu her alanda müşterilerimize fayda sağlayan oldukça kıymetli işler yapıyoruz. Buna ek olarak, inovatif, yenilikçi ve çevreci yaklaşımımızla geleceği düşünerek, Türkiye genelinde farklı yatırımlarımızı da hayata geçiriyoruz. Elektrikli araçlara olan talep tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artıyor. Aksa Şarj markası altında elektrikli araç istasyonlarımızla Türkiye’nin elektrikli araç geleceğine katkı sağladığımız ve sorumluluk aldığımız için mutluyuz.” dedi.
Yıl içerisinde farklı noktalarda da şarj istasyonu yatırımlarına devam edeceklerini belirten Kirazlı, “ Yıl sonuna kadar ağırlıklı olarak İstanbul’da olmak üzere birçok noktada elektrikli araç şarj istasyonunu faaliyete geçireceğiz. AVM’ler ve iş merkezlerinin yanı sıra konutlarda da elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aksa markasına yakışır bir şekilde elektrikli araç şarj istasyonlarında da müşterilerimize en iyi ve en yenilikçi çözümleri sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı ve bu süreçte Trump AVM ve Trump Rezidans yetkililerine projeye verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerini noktaladı.