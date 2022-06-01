Aksa Jeneratör yenilikçi ürünlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor

Küresel sektörde en büyük üretici ve ihracatçı markalardan biri olan Aksa Jeneratör, mayıs ayında katıldığı, Almanya, Özbekistan, Amerika, Romanya ve Libya’daki fuarlarda birbirinden farklı sektörel çözümleri ile ilgi odağı oldu.

Gününüzde artan veri merkezi ve çözümleri doğrultusunda Avrupa’nın ve Dünya’nın en büyük fuarlarından biri olan Data Centre World Frankfurt Fuarı 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Almanya’da gerçekleşti. Frankfurt’ta düzenlenen ve uçtan uca veri merkezi çözümleri bulunduğu, şirketlerin yeni ortaklıklar kurduğu, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunduğu bu fuarda Aksa Jeneratör standı küresel ölçekte katılımcıların büyük ilgisini toplayarak veri merkezleri için kullanıma uygun 61 farklı modeli hakkında bilgilendirdi.

Öte yandan 18 ve 20 Mayıs tarihlerinde enerji konusunda dünyanın yakından incelediği en önemli fuarlardan olan, enerji, enerji tasarrufu, kömür endüstrisi için ekipman ve teknolojiler, aydınlatma ve enerji üretimi için modern teknolojiler konuları üzerinde yoğunlaşan Power Özbekistan’da boy gösteren Aksa Jeneratör, Özbekistan ve Orta Asya’dan katılımcıları tüm sektöre uygun çözümleri hakkında bilgilendirdi.

23 ve 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ve sektörün en önemli fuarlarından olan PowerGen USA fuarına yaka ipi sponsoru olarak katılan Aksa Jeneratör özellikle Amerika pazarına uygun UL sertifikalı ve pazarın ihtiyaçlarına yönelik üretilen ürünleri ile dikkat çekti.

Aksa Jeneratör 25 Mayıs’ta Romanya’da gerçekleşen Romanya DataCenter Forum’da ise katılımcılar ile buluşarak yenilikçi yaklaşımları ile öne çıktı. Hizmet verdiği 176 ülke arasında yer alan Romanya’da data center ürünleri hakkında çözümlerini anlatan Aksa Jeneratör aynı zamanda sektörün yanında müşterilere özel olarak yaptığı projelerden bahsetti.

Libya’da 30 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ve Kuzey Afrika’daki inşaat sektörünün önemli fuarlarından olan Libya Build 2022 fuarına katılan Aksa Jeneratör bu fuarda inşaat sektöründeki özellikle büyük site projelerindeki önemli tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Volkan Karaçalı “Aksa Jeneratör olarak 25 yurtdışı ofisi ve 176 ülkeye gerçekleştirdiğimiz satışlar ile yenilikçi çözümlerimizi sunarken yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde de pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük üç jeneratör markasından biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.’’ dedi.