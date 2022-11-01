Aksa Jeneratör yenilikçi ürünlerini dünyaya tanıtıyor

Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa Jeneratör, eylül ve ekim aylarında katıldığı İstanbul-Türkiye, Almatı-Kazakistan, Madrid-İspanya ve Münih-Almanya’daki fuarlarda ürünlerini tanıtarak ürün çeşitliliğini geniş kitlelerle paylaştı.

28 – 30 Eylül tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleşen ve uluslararası petrol ve gaz şirketlerinin en büyük buluşmalarından biri olan KIOGE Kazakistan Petrol ve Gaz Fuarı’na katılan Aksa Jeneratör, tek bir kabin altında iki jeneratör setini buluşturan Yeni TwinPower serisini tanıttığı standında katılımcıların ilgi odağı oldu.

12-14 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve dünya enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm yönleri ile değerlendirilen 15. Dünya Enerji Kongresine katılan Aksa Jeneratör, bu uluslararası etkinlikte ilk kez yeni portatif ürünü olan AAP 12000 PB jeneratörünü sergileme fırsatı elde etti. Tekerlekli tasarımı, hafif ve kompakt yapısı ile kolayca taşınabilme özelliğiyle ev ve iş yerleri için mükemmel bir çözüm olan yeni AAP 12000 PB katılımcıların beğenisini kazandı.

26-27 Ekim tarihlerinde İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilen ve pazarın önde gelen katılımcı şirketlerini, 8.000'den fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan Data Center World Madrid fuarına katılan Aksa Jeneratör ziyaretçilerini veri merkezi çözümleri ve veri merkezleri için kullanıma uygun 61 farklı modeli hakkında bilgilendirdi.

Öte yandan 24-30 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen Bauma 2022 Yapı İnşaat Fuarı’na katılan Aksa Jeneratör, fuarda iş ortaklarına ve dünyanın dört bir yanına katılım gerçekleştiren ziyaretçilerine inşaat sektörüne özel çözümlerini ve tecrübelerini aktardı. Avrupa pazarına özel olarak geliştirdiği, emisyon değerleri düşük, çevreci özellikleriyle ön plana çıkan Stage V ürünüyle stantta yerini aldı.

Aksa Jeneratör Global Satış ve Kiralama Genel Müdürü Rıdvan Özer “Küresel sektörde en büyük üretici ve ihracatçı markalardan biri olan Aksa Jeneratör olarak 25 yurtdışı ofisi ve 178 ülkeye satış yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz satışlar ile yenilikçi çözümlerimizi sunarken ürün ve hizmetlerimizi daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduğumuz bu organizasyonlar bizler için çok değerli. Karşılaştığımız yoğun ilgi bize her zaman gurur veriyor. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi Aksa Jeneratör’ün ulaşabildiği her yere ulaştırmak için ekstra mesai harcıyoruz. Önümüzdeki dönemde de pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Böylelikle dünyanın en büyük üç jeneratör markasından biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.’’ dedi.