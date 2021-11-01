Aksa Jeneratör, sektörde yeni bir ilke daha imza attı

Türkiye jeneratör pazarında lider konumunu uzun yıllardır koruyan ve sektöründe küresel çapta ilk 5 şirket arasında yer alan Aksa Jeneratör, dünyada ilk ve tek Türk markası olarak veri merkezleri için üretilen 44 farklı güçte Aksa Jeneratör setleri, Uptime Institute tarafından TIER III ve TIER IV standartlarına uygunluk onayı aldı.

Aksa Jeneratör, Cummins 550 kVA – 3.000 kVA aralığında ve Perkins 1.400 kVA – 2.500 kVA güç üreten 50/60 Hz seçenekli jeneratör grupları ile uygunluk onayına layık görüldü.

Aksa Jeneratör aynı zamanda, Avrasya bölgesinin tek veri merkezi fuarı olma özelliğini taşıyan ve bu yıl 28-30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen ‘DCF Veri Merkezi Fuarı ve Konferansı’nın da sponsorluğunu üstlendi. Konferansta konuşma yapan Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı, veri merkezleri konusunda Aksa Jeneratör’ün sunduğu çözümlere değindi.

Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı, “Ürünlerimizin Veri Merkezi uluslararası standartlarını karşılaması ve böylesi önemli bir sertifikaya sahip ilk ve tek Türk markası olmak bizim için çok gurur verici. Veri merkezlerinin güvenli bir şekilde işleyebilmesi için en önemli güvenlik önlemi elektrik enerjisinin kesintiye uğramamasıdır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda veri merkezlerine duyulan gereksinim her geçen gün daha da artıyor. Dolayısıyla büyük miktarda veriyi depolamak ve güvenceye almak için veri merkezlerinin çoğu işletme için çok kritik bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Biz de Aksa Jeneratör olarak uzun yıllardır veri merkezlerinin güvenli bir şekilde çalışması için birçok kuruma hizmet veriyoruz. Uluslararası standartlarda ürettiğimiz ürünlerimizin alanında saygın otoriteler tarafından kabul görmesi bizi daha da motive ediyor. Bu motivasyonla ve var gücümüzle sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.