Aksa Jeneratör Dubai’de The Mining Show’a katıldı

176 ülkeye ulaşan ihracatı ve küresel sektörde ilk beş üretici arasında olmasıyla Türkiye ekonomisine yüksek katkı sunan Aksa Jeneratör, Dubai’de düzenlenen The Mining Show fuarına katıldı. Sektör paydaşlarını bir araya getiren ve bölgenin en büyük madencilik ve taş ocakçılığı etkinliği olan The Mining Show Fuarı’nda Aksa Jeneratör, geniş ürün portföyüyle fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. 16 – 17 Kasım’da, 2000 katılımcı ile gerçekleşen fuarda önemli projelerden maden arama fırsatlarına, bölge genelinde operasyonların geliştirilmesi konularına kadar sektördeki en son fırsatlar konuşuldu.

Tüm bölgesel ekosistemi temsil eden paydaşları bir araya getiren ve Festival Arena’da gerçekleşen fuarda şirketlerin karşılaştığı zorluklara ilişkin çözümler üzerine görüşüldü. Bölgenin en büyük madencilik ve taş ocakçılığı fuarında yer alan standıyla ve her türde ihtiyaca çözüm sunan geniş ürün yelpazesiyle Aksa Jeneratör yoğun ilgi gördü.

Uluslararası fuarlarda yer alarak Jeneratör pazarını en etkili şekilde temsil ettiklerini kaydeden Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı, ‘Aksa Jeneratör olarak Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’da bulunan 24 ofis ve 1 yurtdışı temsilciliğimiz ile küresel sektörde ilk 5 şirket arasında yer alan global bir markayız. Madencilik sektörünün hayati bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Bu nedenle yenilikçi hizmet ve çözümlerimizi de olabildiğince farklı sektörlere tanıtmak istiyoruz. 2025 yılına kadar dünyadaki en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu anlamda Ortadoğu pazarındaki güçlü bir oyuncu olarak çalışmalarımızı sürdürmemiz çok önemli.” ded