Aksa, Fortune 500’de yükselişte

4 kıtada 22 ülkede faaliyet gösteren Kazancı Holding’in Aksa markası ile faaliyet gösteren grup şirketleri, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin seçildiği Fortune 500 listesinin ilk 250 sırasında yer alma başarısı gösterdi.

Uluslararası yatırımlarına aralıksız devam eden Aksa Enerji, geçen yıla göre 9 basamak birden yükselerek 50’inci sırada yer aldı. Türkiye, KKTC ve Afrika’daki yatırımlarına ek olarak Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve Buhara’da toplam 740 MW kurulu güce sahip olan doğal gaz çevrim santrallerinin ilk fazını 2021’in son çeyreğinde faaliyete almayı planlayan şirket, Kongo’da ise 50 MW kurulu güce sahip olan bir santrali rehabilite ederek 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye almayı planlıyor.

Türkiye genelinde hizmet verdiği 27 il, 188 ilçe ve beldede 3,6 milyon aboneye ulaşan Aksa Doğalgaz, bir önceki yıla göre 5 basamak yükselerek 51’inci sırada yer aldı. Türkiye genelinde en geniş coğrafi alana doğal gaz dağıtım hizmeti sunan ve 2020 yılında 573 milyon TL yatırım gerçekleştiren şirket, doğal gaz dağıtım sektöründeki toplan istihdamın yüzde 21,3’ünü kendisi sağlıyor. Aksa Doğalgaz, planladığı genişlemeler sonucunda 2021 yılında, 21 doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında 31 ilin sınırları içerisinde yer alan 27 il merkezi ile 213 ilçe ve beldede hizmet vermeyi ve potansiyel abone sayısını 5,7 milyona ulaştırmayı hedeflemektedir.

Türkiye geneline elektrik satış ve danışmanlık hizmeti sunan Aksa Elektrik, listede 20 basamak birden yükselerek 129’uncu sırada kendine yer buldu. Dağıtık enerji projeleri kapsamında kurumsal müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre farklı iş modelleri geliştiren şirket, yenilikçi ve alternatif enerji çözümleriyle net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 19,5 arttırdı. Fırat ve Çoruh bölgelerinde, 9 il ve 101 ilçede toplamda 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım ve tedarik hizmeti sunan Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri ve Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede yer aldılar. Fortune 500 listesinde Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri 183’üncu sırada yer alırken, Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri ise 17 basamak birden yükselerek 227’inci sırada kendine yer buldu.

Sektöründe jenerik marka olarak gösterilen Aksa Jeneratör, Türkiye, Çin, ABD’deki üretim tesisleri ve Hollanda’daki ticaret merkezi ile 3 kıtada üretim gerçekleştiren; 19 farklı ülkede 26 ofis ve 176 ülkeye yaptığı satışlar neticesinde gösterdiği başarılarla Fortune 500 listesinin 228’inci sırasında yer alarak bu yıl da Türkiye’nin en büyükleri arasında gösterildi.