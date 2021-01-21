Aksa Enerji’den Özbekistan’a yeni santral yatırımları

Ayrıca, Taşkent’in güneybatısında bulunan Buhara’da da 270 MW’lık doğal gaz çevrim santrali kurulması için anlaşma imzalandığını duyuran Aksa Enerji, bu yatırımlarla Özbekistan’da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, anlaşmayla ilgili, “740 MW kurulu güç ile Asya kıtasında sınırları aşmaya ve uluslararası arenada varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi

İstanbul – 21 Ocak 2021 – 2 kıta ve 5 ülkede enerji santralleriyle faaliyet gösteren Türkiye’nin global enerji şirketi Aksa Enerji, geçtiğimiz yıl Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 240 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santrali kuracağını ve 25 yıl boyunca garantili satış yöntemiyle bu santrali işleteceğini açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Taşkent’te aynı lokasyonda 230 MW’lık doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali yatırımıyla kapasite artışına gidildiği ve Taşkent’te toplam 470 MW için anlaşma sağlandığı duyuruldu. Aksa Enerji ayrıca, Özbekistan hükümetiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Taşkent’in güneybatısında bulunan Buhara’da da 270 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santrali için anlaşma sağlandığını bu santralden de 25 yıl boyunca garantili satış yapılacağını açıkladı.

Aksa Enerji’nin Özbekistan’da gerçekleştirdiği yatırımlarla Asya kıtasında sınırları aşmaya ve uluslararası arenadaki varlığını güçlendirdiğini belirten Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “2020 yılının Mayıs ayında Özbekistan hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde Taşkent’te 240 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralinin yapımı ve işletmesi için el sıkışmış, kasım ayında da gerekli yer tahsislerinin sağlanmasının ardından çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Bugün geldiğimiz noktada Taşkent’te mevcut lokasyonda 240 MW’a ek olarak 230 MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santralini de kurmak ve Buhara’da da 270 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralini kurmak ve aynı Taşkent’te olduğu gibi 25 yıl boyunca garantili satışını yapmak konusunda anlaşmış bulunuyoruz. 2021’in sonunda Özbekistan’da 740 MW kurulu güce sahip olmayı hedefliyoruz. Enerji sektöründeki uzmanlığımız, yeteneğimiz ve nitelikli insan kaynağımızla Afrika’dan Asya’ya ve Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni yatırım fırsatları her zaman gündemimizde bulunuyor” dedi.

Aksa Enerji, Türkiye, KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar’dan sonra Özbekistan’da da enerji santralleri kurarak 2021 yıl sonunda faaliyetlerini üç kıta ve 6 ülkeye taşımayı hedefliyor.