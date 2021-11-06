Aksa Enerji’den 2021’in ilk 9 ayında 813 milyon TL’lik rekor net kâr

Aksa Enerji, 2021 yılının ilk dokuz ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Rekor kârlılığa imza atan Aksa Enerji konsolide ana ortaklık net kârını yüzde 129 artırarak 813 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin cirosu ise yüzde 53 artışla 8,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

2021 yılında devam eden pandeminin etkilerine rağmen hem finansal hem de operasyonel anlamda başarılı bir yıl geçiren Aksa Enerji, yurt dışı operasyonlarının döviz bazlı getirilerinin de katkısıyla Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârını (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 60 artırarak 1,7 milyar TL’ye taşıdı. Aksa Enerji’nin FAVÖK marjı ise %21 olarak gerçekleşti.

Şirketin 2021 yılı ilk 9 ayının finansal performansını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Yurt dışındaki yatırımlarımız sayesinde 2021 yıl sonu finansal hedeflerimizin tamamını, ilk 9 ayda gerçekleştirmeyi başardık. 2022’de hedefimiz daha büyük. 2022’nin ilk çeyreğinde sahip olacağımız toplam 2.700 MW’lık kurulu gücümüzün yarısı yurt dışındaki enerji santrallerimizden geliyor olacak. Böylece kurulu güç bazında Türkiye’nin halka açık en büyük global enerji şirketi konumuna yükseleceğiz” dedi. Cemil Kazancı ayrıca, şirketin net finansal borçlarının FAVÖK’e oranının 1,53 çarpan olarak gerçekleştiğini belirterek, sektör ortalamasının oldukça altında seyreden bir borç seviyesinde olduklarının da altını çizdi.

Aksa Enerji’nin yurt içi operasyonlarını da değerlendiren Cemil Kazancı, “Yılın üçüncü çeyreğinde iklim koşullarının etkisiyle elektrik fiyatları yükselmeye devam etti. Bu etki sayesinde yurt içi santrallerimiz daha başarılı bir performans sergiledi” şeklinde konuştu.

Cemil Kazancı Afrika’dan Asya’ya geniş bir coğrafyada yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini belirtirken, yakında devreye alınacak Özbekistan enerji santralleri ile ilgili de bilgi verdi: “Yurt dışındaki en büyük enerji santrali yatırımımız ve 25 yıl ile en uzun vadeli döviz bazlı alım garantili sözleşmeye sahip projemiz olan Özbekistan santrallerimizi 2022 yılı başında gururla devreye alacağız. 2022 yılında da üreteceğimiz projelerle hem ülkemize hem de faaliyet gösterdiğimiz bölgelere değer katmaya devam edeceğiz” dedi.