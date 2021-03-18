Aksa Enerji, The One Awards’da “Yılın En İtibarlısı” ödülünü kazandı

Aksa Enerji, pazarlama sektörünün en önemli organizasyonlarından biri haline gelen The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde enerji sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yaklaşık 50 sektörde yıl içinde itibarını en çok artıran markaların seçildiği organizasyonda, enerji sektörünün en itibarlı markası seçilen Aksa Enerji, sektöründe küresel bir marka olma vizyonuna sahip bir enerji şirketi olarak başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

17 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen online ödül töreninde konuşan Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Saatçioğlu, “Böylesine zor bir yılın ardından bu ödüle layık görülmek bizim için çok değerli. 2017 yılından bu yana küreselleşme yolculuğumuzu tüm paydaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Covid-19 salgını, bu hikâyeyi özellikle dijital kanallara odaklanarak daha hızlı ve daha etkin bir şekilde aktarmamızı sağladı. Bu zorlu dönemde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. ‘Sınırları Aşan Güç’ sloganımızla bugün %100 yerli sermayeli bir şirket olarak Gana, Mali, Madagaskar ve Özbekistan’da ülkemizi temsil ediyoruz. Bu ödülü de başta Kurumsal İletişim ekibim olmak üzere, Afrika’dan Asya’ya elektrik üretim santrallerimizde ve Genel Merkez’de 7/24 çalışan tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde araştırmanın temelini oluşturan, “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilirken, çalışmanın modeli “Genel Başarı” ve “Yıl Performansı” olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Genel başarı değeri “Marka Bilinirliği”, “Yakından Tanıma Skoru”, “Güven Skoru”, “Farklılık Skoru”, “Tavsiye Skoru’’, “Ticari Faaliyetlerini Destekleme Skoru’’, “Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Beğeni Skoru’’, “İletişim ve Reklam Çalışmaları Beğeni Skoru” ve “Genel Beğeni Skoru” olmak üzere dokuz ana kriterin itibar ve marka değeri üzerindeki etkisine göre ağırlıklandırılmasıyla ortaya konuluyor. Çalışmanın ikinci ayağı olan 2020 performans değerlendirilmesindeyse aynı kriterlere göre markaların yıl içi başarıları belirleniyor.