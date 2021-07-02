Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi’ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu!

İki kıta ve beş ülkedeki faaliyetleri ile global bir enerji şirketi olma yolunda hızla ilerleyen Aksa Enerji, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yürütülen derecelendirme çalışması kapsamında ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi’ ne girmeye hak kazandı. Şirket, 10 üzerinden 9,34 puanla, endekste yer alan ilk ve tek halka açık elektrik üreticisi oldu.

Çeşitli sektörlerden 52 şirketin yer aldığı endeksteki ilk ve tek halka açık elektrik üreticisi olduklarının altını çizen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Aksa Enerji olarak, 10 üzerinden 9,34 puan alarak kurumsal yönetim alanındaki gelişimimizi tescilledik. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi’nde yer alan ilk halka açık elektrik üreticisi şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma odağıyla büyümemizi sürdürerek, sınırları aşmaya devam ediyoruz” dedi.

Aksa Enerji’ye “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”tan 9,83 / 10 puan

Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Yönetim Kurulu ve Menfaat Sahipleri başlıkları altında değerlendirilen Aksa Enerji, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” başlığında 10 üzerinden 9,83 puan aldı. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı ise bu başlığa dikkat çekerek, şeffaflığın ve proaktif iletişimin Aksa Enerji için oldukça önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, derecelendirme başlıklarının tümünde daha yüksek seviyelere ulaşabilmek adına çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Aksa Enerji aynı rapor kapsamında, Pay Sahipleri başlığından 10 üzerinden 9,23, Menfaat Sahipleri başlığından 9,67 ve Yönetim Kurulu başlığından ise 8,94 puan aldı.