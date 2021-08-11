Aksa Enerji, KKTC Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsoru oldu

İki kıta ve beş ülkedeki faaliyetleri ile global bir enerji şirketi olma yolunda hızla ilerleyen Aksa Enerji, operasyonlarının bulunduğu coğrafyalara değer katmaya devam ediyor. Verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren şirket; biyoçeşitlilik, kültür, sanat ve spora verdiği destekle de dikkat çekiyor.

10 Ağustos tarihinde düzenlenen imza töreniyle birlikte KKTC Futbol Ligi’ni destekleyeceğini açıklayan şirket, Aksa Süper Ligi ve Aksa 1. Lig isim haklarıyla iki sezon boyunca Kuzey Kıbrıs’ta futbolun gelişimine destek olacak.

Sanatta olduğu gibi sporda da destekleyici rollerine devam edeceklerini belirten Aksa Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk, “2003 yılından bu yana KKTC’de faaliyet gösteriyoruz. Artık ada halkıyla aynı duyguları hissediyor ve adanın farklı alanlarda gelişmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta daha önce futbol kulüplerimizi de desteklemiştik. Bugün ise, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz imza töreniyle birlikte KKTC Süper Ligi’nin ve 1. Lig’in isim sponsoru olduk. Sponsorluk anlaşmamız kapsamında liglerin adı iki yıl boyunca Aksa Süper Ligi ve Aksa 1. Ligi olacak. Kuzey Kıbrıs halkına ve futboluna hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“KKTC için sorumluluk almaya devam ediyoruz”

Aksa Enerji’nin KKTC için birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Şentürk, “KKTC’de kendimizi yalnızca enerji üreticisi konumunda görmüyoruz. Yavru vatan için ilk günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışmasıyla KKTC’de fotoğraf sanatının gelişmesi için çalışıyoruz ve bu yıl altıncısını düzenleyeceğiz. Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de biyoçeşitliliğin korunması için sorumluluk alıyoruz. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs sahillerinde Akdeniz Foklarını inceliyoruz. Akdeniz Foklarının KKTC’de hangi sahillere uğradığını tespit ediyor, kıyılardaki yaşam alanlarını ve yaşam alanlarındaki tehlikeleri belirlemek adına çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl nisan ayında, Covid-19 salgınıyla mücadele için 2,5 milyon TL bağışta bulunduk. KKTC’deki futbol kulüplerimize destek olduk. Bugün ise KKTC Süper Ligi isim sponsorluğuyla spora olan desteğimizi bir adım öteye taşıyoruz. Sporun birleştirici ve bağdaştırıcı gücüne inanıyoruz. Bu sponsorluğun Kuzey Kıbrıs’ta futbolun gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

İmza törenine katılan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise, “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, KKTC’nin en önemli kurumlarından biridir. Aksa Enerji gibi büyük bir şirketle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği her iki kurumun da gücüne güç katacaktır. Bu ülkede gençlere yapılan en ufak bir yatırım dahi bizler için çok önemli ve değerlidir. Bu vesile ile KTFF Başkanı olarak Kıbrıs Türk futboluna ve ülke gençliğine katkıda bulunan ve liglerimize sponsor olan Aksa Enerji’ye teşekkür ederim” dedi.