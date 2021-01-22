Aksa Enerji Afrika’da genişlemeye devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kongo’nun Pointe-Noire şehrinde bulunan 50 MW’lık kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralinin 30 yıl süreyle işletme hakkının alınmasına yönelik imtiyaz sözleşmesi imzalandığı duyurulurken, anlaşma kapsamında var olan santralde Aksa Enerji tarafından 50 MW’lık kapasite artışı yapılarak santralin kurulu gücünün 100 MW’a ulaştırılacağı kaydedildi.

Uluslararası arenadaki santral yatırımlarına hız veren Aksa Enerji, Özbekistan’da gerçekleştireceği doğal gaz çevrim santrali yatırımlarının ardından Kongo’da da yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, Afrika’daki varlığını Kongo’da bulunan 50 MW’lık doğal gaz çevrim santralinin işletme hakkı ve aynı santralde 50 MW’lık kapasite artışı yaparak güçlendireceğini açıkladı.

Aksa Enerji’nin Kongo’daki yatırımıyla ilgili görüş bildiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Uluslararası arenada yatırım görüşmelerimize uzun süredir devam ediyorduk ve bu hafta içerisinde hem Özbekistan hem de Kongo’da resmiyete kavuşan sonuçlar oldu. Aksa Enerji olarak acil enerji ihtiyacı olan bölgeleri her zaman öncelik olarak görüyor ve yatırım planlamalarımızı da buna göre yapıyoruz. Kongo’nun Pointe-Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğal gaz santralinin 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzaladık. Gelecek dönemde bu santralin kapasitesini 50 MW artırarak 100 MW’lık kurulu güce sahip olmasını sağlayacağız. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.