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Aksa Enerji, 240 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kurmak için Özbekistan Hükümeti ile Anlaşma İmzaladı

Aksa Enerji, Taşkent’te 240 MW kapasiteli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kuracak.

Aksa Enerji, 240 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kurmak için Özbekistan Hükümeti ile Anlaşma İmzaladı

Aksa Enerji, Taşkent’te 240 MW kapasiteli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kuracak.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:53
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Aksa Enerji, 240 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kurmak için Özbekistan Hükümeti ile Anlaşma İmzaladı

2 kıta ve 5 ülkede enerji santralleriyle faaliyet gösteren Türkiye’nin global enerji şirketi Aksa Enerji, bugün Özbekistan Enerji Bakanlığı ile, Taşkent’te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasını ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzaladı.

Aksa Enerji, 2018 yılında kısmi lisans iptali yaparak bir bölümünü iletim sisteminden çıkardığı Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ndeki ekipmanı Özbekistan’a taşıyarak, Taşkent’te 240 MW kapasiteli bir doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak. Amerikan Doları bazında belirlenen garantili kapasite bedeli ile 25 yıl boyunca hizmet verecek santralin enerji üretiminde kullanacağı doğal gazın temini Özbekistan’ın gaz tedarik şirketi Uztransgaz tarafından sağlanacak. Gerekli yer tahsislerinin sağlanması sonrası başlanacak olan santral inşaatının azami 12 ay süre içerisinde tamamlanarak devreye alınması planlanıyor.

Aksa Enerji’nin Taşkent’te kuracağı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, yılda yaklaşık 2 milyar KWsa elektrik üretecek. Santral, Özbekistan hükümetinin enerjide kaynak çeşitliliği sağlama ve tasarruf stratejisi açısından büyük önem arz ediyor.

Son yıllarda enerji alanında imzalanan çeşitli yatırım anlaşmaları ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar attıklarını ifade eden Özbekistan Enerji Bakanı Alisher Sultanov “Özbekistan’da enerji alanında arz güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, kaynak çeşitliğini artırmayı hedefliyoruz. Aksa Enerji ile imzaladığımız anlaşmalar ile de bu alanda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu yeni işbirliği, hem elektrik arzında istikrarı artırması hem de doğal gaz kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmemiz açısından son derece önemli” şeklinde konuştu.

Türkiye’de bugüne kadar çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak 30’u aşkın santral kurmuş ve işletmiş bir serbest enerji üreticisi olarak, son yıllarda küreselleşme stratejisi doğrultusunda yurt dışı yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı “Türkiye’de yüksek kapasite kullanım oranları ile çalıştırmakta zorluk çektiğimiz santrallerimizin lisanslarını iptal edip bu santrallerin ekipmanlarını yurt dışı yatırımlarımızda kullanıyoruz. Şu ana kadar kendi ekipmanlarımızı kullanarak 6-9 ay kadar kısa inşaat süreleriyle 3 Afrika ülkesinde enerji santralleri kurduk. Aynı iş modelini Asya’ya taşıyarak, Özbekistan Hükümeti ile uzun süre devam edecek çok önemli bir iş birliğine imza attık. Taşkent’te kuracağımız 240 MW kurulu güçteki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için 25 yıl süreli bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma ile Özbekistan halkının verimli enerji arzına ulaşmasına katkı sağlayacağız. Özbekistan ile beraber 2 kıtada 6 ülkede enerji üreten global bir şirket olarak, Latin Amerika’dan Asya’ya kadar tüm coğrafyalarda yeni yatırım fırsatlarını kovalamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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