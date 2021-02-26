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Aksa Enerji, 2020 yılını 470 milyon TL net kâr ile tamamladı

Küreselleşme vizyonuyla yurtdışında santral yatırımlarına hız kesmeden devam eden Aksa Enerji, 2020 yılına ilişkin hedeflerini aşarak rekor seviyede karlılığa imza attı.

İş Dünyası 26.02.2021, 10:54 26.02.2021, 11:01
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Aksa Enerji, 2020 yılını 470 milyon TL net kâr ile tamamladı

Türkiye’nin halka açık en büyük enerji şirketlerinden biri olan ve Covid-19 salgınına rağmen uluslararası arenadaki yatırımlarına devam eden Aksa Enerji, 2020 yılına ilişkin konsolide mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı.

Aksa Enerji’den yapılan açıklamada şirketin 2020 yılı ana ortaklık net kârı bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 470 milyon TL oldu. Şirketin cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 7,2 milyar TL’ye ulaştı. 

2020 yılında 1,5 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (“FAVÖK”) elde eden Aksa Enerji, FAVÖK’ünün yüzde 66’sını döviz bazlı gelir sağladığı Afrika santrallerinden elde etti. Şirket’in FAVÖK marjı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. 

Küreselleşme stratejisini başarıyla sürdüren Aksa Enerji, büyüme hedeflerine ulaşırken borçluluk seviyesini de hızla azaltmaya devam etti. Net finansal borçlarının FAVÖK’e oranını 2’nin de altına, 1.75’e indiren Aksa Enerji sağlam bilanço yapısıyla pozitif ayrışmaya devam etti.

Şirketin 2020 yılındaki başarılı finansal performansını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Oldukça zorlu bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktık. Covid-19 salgını ekonomileri ve iş dünyasını olumsuz etkilese de yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Özbekistan’da toplam 740 MW kurulu güce ulaşacak santrallerimiz için anlaşmalarımızı tamamladık. 2021 yılı başında Irak’a enerji ihraç etmeye başladık. Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde santral yatırımlarımıza 2021 yılı içerisinde Kongo’yu da ekleyeceğiz. Aksa Enerji olarak salgına rağmen durmadık ve yatırımlarımızı sürdürdük.” dedi.

Bir Türk şirketi olarak küreselleşme vizyonu ile ilerlediklerini belirten Cemil Kazancı, “Sürdürülebilir büyümemize uluslararası arenadaki yatırımlarımızla devam ediyoruz. Acil enerji ihtiyacı olan bölgeler her zaman önceliğimiz. Bu anlamda Afrika’dan Asya’ya ve Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni yatırım fırsatları gündemimizde bulunuyor” şeklinde konuştu. 

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